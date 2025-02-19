gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 06:20

Published 19 февраля, 06:20

Modified 19 февраля, 06:22

Updated 19 февраля, 06:22

иллюстрация

В Омске окончательно одобрили присвоение звания почетного гражданина ветеранам войны

19 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI. иллюстрация

Омский горсовет одобрил присвоение звания почетного гражданина ветеранам войны

Поименный список появится в марте.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, речь шла в том числе о ветеранах. Город55 уже писал о том, что накануне 80-летия Победы планируется всем оставшимся в живых участникам войны присвоить звание «Почетный гражданин Омска», и теперь обсуждения перешли в финальную стадию.

Городская администрация представила депутатам законопроект, согласно которому для ветеранов будет использована упрощенная процедура присвоения звания — без ограничений по срокам и по количеству людей, которым это звание может быть присвоено, без рассмотрения ходатайств специальной комиссией, с сокращенным перечнем документов. Требуются только статус ветерана и регистрация по месту жительства в Омске.

— Предложено для этой категории на нашей Доске почета также размещать QR-код, чтобы каждый мог посмотреть фото и информацию о послевоенной деятельности ветерана, — уточнил председатель городского Совета Владимир Корбут.

Эта инициатива была одобрена в профильном комитете. На сегодняшнем пленарном заседании законопроект приняли окончательно.

По данным на январь, в Омске живут 38 ветеранов войны. Поименный список будет представлен депутатам в марте.

Нужны значки: началась подготовка к присвоению ветеранам звания почетных граждан
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Ветераны#Новости#Горсовет#Почетные граждане Омска
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика