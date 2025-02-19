В Омске окончательно одобрили присвоение звания почетного гражданина ветеранам войны

Городская администрация представила депутатам законопроект, согласно которому для ветеранов будет использована упрощенная процедура присвоения звания — без ограничений по срокам и по количеству людей, которым это звание может быть присвоено, без рассмотрения ходатайств специальной комиссией, с сокращенным перечнем документов. Требуются только статус ветерана и регистрация по месту жительства в Омске.