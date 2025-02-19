В Омске окончательно одобрили присвоение звания почетного гражданина ветеранам войны

Posted 19 февраля, 06:20
Published 19 февраля, 06:20
Modified 19 февраля, 06:22
Updated 19 февраля, 06:22
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, речь шла в том числе о ветеранах. Город55 уже писал о том, что накануне 80-летия Победы планируется всем оставшимся в живых участникам войны присвоить звание «Почетный гражданин Омска», и теперь обсуждения перешли в финальную стадию.
Городская администрация представила депутатам законопроект, согласно которому для ветеранов будет использована упрощенная процедура присвоения звания — без ограничений по срокам и по количеству людей, которым это звание может быть присвоено, без рассмотрения ходатайств специальной комиссией, с сокращенным перечнем документов. Требуются только статус ветерана и регистрация по месту жительства в Омске.
— Предложено для этой категории на нашей Доске почета также размещать QR-код, чтобы каждый мог посмотреть фото и информацию о послевоенной деятельности ветерана, — уточнил председатель городского Совета Владимир Корбут.
Эта инициатива была одобрена в профильном комитете. На сегодняшнем пленарном заседании законопроект приняли окончательно.
По данным на январь, в Омске живут 38 ветеранов войны. Поименный список будет представлен депутатам в марте.