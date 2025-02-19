В Москве начались мероприятия Форума будущих технологий

Posted 19 февраля, 10:44
Published 19 февраля, 10:44
Modified 19 февраля, 10:44
Updated 19 февраля, 10:44
Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что технологическое лидерство России возможно только через инновационную экономику. Развитие новых материалов и химии является основой для множества индустрий и ключевым фактором в продвижении других сфер.
В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», на которой ведущие ученые представляют свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.
Стоит отметить, что в прошлом году в форуме участвовали более 1800 человек из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и инвестиционную привлекательность. На выставке будут представлены передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоемких бизнесов, пишет newsnn.ru.
В рамках мероприятия пройдет серия дискуссий по важным вопросам, таким как подготовка кадров, совершенствование регулирования и расширение производства. Эксперты и участники дадут всестороннюю оценку текущим трендам отрасли.
Форум завершится подведением итогов и формулированием предложений по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.
Подробнее о мероприятиях форума можно узнать на официальном сайте: future-forum.tech.