В Москве начались мероприятия Форума будущих технологий

Стоит отметить, что в прошлом году в форуме участвовали более 1800 человек из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и инвестиционную привлекательность. На выставке будут представлены передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоемких бизнесов, пишет newsnn.ru.