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Posted 19 февраля, 10:44

Published 19 февраля, 10:44

Modified 19 февраля, 10:44

Updated 19 февраля, 10:44

В Москве начались мероприятия Форума будущих технологий

В Москве начались мероприятия Форума будущих технологий

19 февраля 2025, 10:44
Фото: Росконгресс.
В Москве с 20 по 21 февраля пройдет Форум будущих технологий, на котором встретятся ведущие ученые, эксперты и предприниматели. Информационным партнером мероприятия выступит медиахолдинг 1MI. Главная тема форума — «Новые материалы и химия».

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что технологическое лидерство России возможно только через инновационную экономику. Развитие новых материалов и химии является основой для множества индустрий и ключевым фактором в продвижении других сфер.

В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», на которой ведущие ученые представляют свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.

Стоит отметить, что в прошлом году в форуме участвовали более 1800 человек из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и инвестиционную привлекательность. На выставке будут представлены передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоемких бизнесов, пишет newsnn.ru.

В рамках мероприятия пройдет серия дискуссий по важным вопросам, таким как подготовка кадров, совершенствование регулирования и расширение производства. Эксперты и участники дадут всестороннюю оценку текущим трендам отрасли.

Форум завершится подведением итогов и формулированием предложений по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.

Подробнее о мероприятиях форума можно узнать на официальном сайте: future-forum.tech.

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