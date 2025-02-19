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Posted 19 февраля, 13:49

Published 19 февраля, 13:49

Modified 19 февраля, 13:49

Updated 19 февраля, 13:49

Омским медикам хотят увеличить выплаты

В минздраве задумались над увеличением социальных выплат медикам Омской области

19 февраля 2025, 13:49
Фото: 1MI. Омским медикам хотят увеличить выплаты
Увеличение затронет работников районных больниц региона.

На сайте правительства Омской области опубликовали проект постановления, в котором указана новая величина социальных выплат для медиков региона. Изменение коснутся врачей, работающих в центральных районных больницах.

Согласно проекту, врачам и медицинским работникам ЦРБ и участковых больниц с высшим немедицинским образованием полагаются выплаты:

  • в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 50 000 рублей;
  • в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 29 000 рублей;
  • в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 18 500 рублей;

Врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием в организациях первичной медико-санитарной помощи и осуществляющем диспансерное наблюдение граждан:

  • в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 50 000 рублей;
  • в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 29 000 рублей;
  • в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 14 500 рублей;»;

Среднему медицинскому персоналу центральных районных и участковых больницах установят выплату в размере:

  • в населенных пунктах до 50 тыс. человек — 30 тыс. руб.;
  • в населенных пунктах от 50 до 100 тыс. человек — 13 тыс. руб.;
  • в населенных пунктах от 100 тыс. человек — 8 тыс. руб.

Средний медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь в амбулаториях, поликлиниках, ФАПах, а также проводящий диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию, получит:

  • в населенных пунктах до 50 тыс. человек — 30 тыс. руб.;
  • в населенных пунктах от 50 до 100 тыс. человек — 13 тыс. руб.;
  • в населенных пунктах от 100 тыс. человек — 6,5 тыс. руб.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Выплаты#Врач#Врачи#Социальные выплаты
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