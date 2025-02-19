В минздраве задумались над увеличением социальных выплат медикам Омской области

Posted 19 февраля, 13:49
Published 19 февраля, 13:49
Modified 19 февраля, 13:49
Updated 19 февраля, 13:49
На сайте правительства Омской области опубликовали проект постановления, в котором указана новая величина социальных выплат для медиков региона. Изменение коснутся врачей, работающих в центральных районных больницах.
Согласно проекту, врачам и медицинским работникам ЦРБ и участковых больниц с высшим немедицинским образованием полагаются выплаты:
Врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием в организациях первичной медико-санитарной помощи и осуществляющем диспансерное наблюдение граждан:
Среднему медицинскому персоналу центральных районных и участковых больницах установят выплату в размере:
Средний медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь в амбулаториях, поликлиниках, ФАПах, а также проводящий диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию, получит:
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