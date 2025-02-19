«Уютный питерский уголок в Омске»: народный рейтинг книжных магазинов

Купить новую книгу — это целый ритуал: вначале прогуливаешься по рядам с полками, рассматриваешь обложки, после покупки хрустишь корешком. А еще для многих все еще остается особенно ценным запах листов вот-вот купленной книги. Специально для читателей и ценителей книг мы составили рейтинг книжных магазинов.