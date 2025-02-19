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Posted 19 февраля, 08:38

Published 19 февраля, 08:38

Modified 19 февраля, 08:57

Updated 19 февраля, 08:57

«Уютный питерский уголок в Омске»: народный рейтинг книжных магазинов

«Уютный питерский уголок в Омске»: народный рейтинг книжных магазинов

19 февраля 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
Редакция Города55 на основе отзывов реальных людей из 2ГИС составила рейтинг книжных магазинов. В материале — рассказываем, за что посетители хвалят и критикуют магазины.

Купить новую книгу — это целый ритуал: вначале прогуливаешься по рядам с полками, рассматриваешь обложки, после покупки хрустишь корешком. А еще для многих все еще остается особенно ценным запах листов вот-вот купленной книги. Специально для читателей и ценителей книг мы составили рейтинг книжных магазинов.

Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные в 2ГИС (в расчет мы брали книжные магазины, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.), и составила народный ТОП.

Кедротека — рейтинг 4,8

Фото магазина «Кедротека»
Фото магазина «Кедротека». Фото: 2ГИС

Открывает рейтинг книжный магазинов компания «Кедротека». Книжное пространство расположено в Кировском округе на Конева, 12/3. Омичи успели оставить 47 отзывов.

«Большой выбор литературы по очень низким ценам. Причем много книг, которые были изданы в советское время, но до сих пор не потеряли свою актуальность», — поделился впечатлениями Олег.

Действительно, многие посетители отмечают, что в этом магазине можно приобрести книги по удивительно низким ценам.

«Если хотите найти старые и раритетные книги, то вам сюда! Зашла впервые сюда из интереса, сначала купила пару журналов. Не ожидала, что можно за 20 рублей купить журналы Cosmopolitan. Потом стала сортировать мусор и заносить туда бумагу и картон. Мне этот мусор не нужен, а люди доброе дело делают — планету спасают. Помещение достаточно просторное, можно хоть весь день книжки выбирать, и никто тебя не будет напрягать, можешь успеть ознакомиться со всеми книгами. Походом сюда осталась довольна», — рассказала Анна.

Центр-книга — рейтинг 4,7

Фото магазина «Центр-книга»
Фото магазина «Центр-книга». Фото: 2ГИС

Такую высокую оценку получил филиал на 70 лет Октября, 26. Омичи оставили о нем 14 отзывов.

«Хоть зрение уже не то, но до сих пор читаю. Уже много раз покупал здесь книги, богатый выбор, недорого», — написал Юрий.

Но не все посетители остались довольны работой консультантов магазина.

«Консультанты не знают вообще ничего. Элементарно про сборники — сначала говорят одно, потом другое», — поделилась Анастасия.

Хотя такое впечатление о продавцах магазина осталось далеко не у всех гостей.

«Хороший выбор книг. На днях зашла прикупить себе книжечку „Курс на лидерство“ за 421 рубль, с выбором мне помогла Анна. Очень начитанная девушка, с такими людьми приятно общаться, видно, что сотрудник приходит на работу не просто получать зарплату, а именно любит свою работу душой», — оставил комментарий анонимный пользователь.

Отметим, что отзывы оставлены только на один филиал, но также у этого книжного магазина есть другие адреса: Ленина, 17, ​Маяковского, 100, ​проспект Карла Маркса, 29, Серова, 28, Челюскинцев 4-я, 66 к1, проспект Мира, 38, Кирова, 12, Степная, 127, проспект Мира, 66.

Читай-город — рейтинг 4,6

Фото магазина «Читай-город»
Фото магазина «Читай-город». Фото: 2ГИС

Высокую оценку от омичей получил филиал «Читай-город» на Карла Маркса, 17. У него за годы работы сложился рейтинг 4,6, и накопилось около сотни отзывов.

«Отличный магазин. Всегда нахожу то, что мне нужно. Приятно приходить, очень вежливые и знающие ассортимент продавцы. Сразу видно сплоченный коллектив», — написала Ирина в январе этого года.
«Прекрасный магазин. Очень понравилась обстановка и насколько магазин уютный за счет своего размера. Сотрудники вежливые. Книги и прочие товары в хорошем состоянии», — рассказала Марина.

Но не обошлось и без негативных комментариев.

«У компании ужасное отношение к книгам на заказ, всегда приходит не новая книга, а с заломанными уголками, царапинами, потертостями или просто грязью на обложке… Если книга есть в зале, я почти каждый раз менял на новую», — писал анонимный пользователь еще в 2020 году.

Последний негативный отзыв был оставлен в 2023 году. Омичку «разочаровала ужасная система подарочных сертификатов».

Добавим, что у этого книжного магазина тоже есть другие филиалы по адресам: 70 лет Октября, 12 к1, Красный Путь, 79, проспект Мира, 19/2, проспект Карла Маркса, 75, улица 10 лет Октября, 92, улица Интернациональная, 43, Архитекторов бульвар, 35, Дианова, 12.

Книги на Тарской — рейтинг 4,6

Фото магазина «Книги на Тарской»
Фото магазина «Книги на Тарской». Фото: 2ГИС

На четвертой строчке рейтинга расположился магазин «Книги на Тарской». Как понятно из названия, он находится на улице Тарской, в доме №25, что в Центральном округе. Отзывами поделились 19 посетителей.

«Очень хорошие книги, недорого, рекомендую», — написал омич в июне 2024 года.
«Уютный питерский уголок в Омске, собрание необычных книг в необычном месте, очень рад, что случай свел меня с этим местом», — сообщил Влад.

Но, опять же, не всем понравилась работа продавцов.

«Продавцы совсем не знают свой ассортимент», — отметила Екатерина.

Однако положительных отзывов об этом магазине появилось намного больше.

«Это самый лучший, самый прекрасный книжный магазин в городе! Здесь отдыхаешь душой! Хожу туда с января 2016 года, когда он был еще на Заозерной. И даже подвальчик помню (был раз или два) в переходе у ТЦ „Омский“. Однако цены на буржуйский винил кусаются. В России массового производства винила нет, как я понимаю, а покупать импортный при скудной зарплате — баловство».

Магазин учебной литературы — рейтинг 4,4

Фото «Магазина учебной литературы»
Фото «Магазина учебной литературы». Фото: 2ГИС

Закрывает подборку книжный магазинов с высоким рейтингом «Магазин учебной литературы» на Ленина, 10. Омичи успели оставить о нем 49 отзывов.

«Отличный магазин! От количества народа в магазине и многообразия литературы у меня даже голова закружилась. Но сотрудники в считанные минуты обслужили почти всех покупателей!» — написал пользователь под ником Злой сосед.

Но как и с некоторыми магазинами выше, посетителей расстроила работа консультантов. Они, по мнению некоторых омичей, оценивают профессиональные навыки учителя, переходя на личные качества, не знают разницы между авторами и грубо общаются.

«Отвратительное отношение к покупателям грубят по телефону. Не советую туда обращаться. Есть более выгодные магазины», — отметил Сергей.

А мы напомним, что ранее составляли рейтинг ресторанов Центрального округа Омска, бассейнов, а также лучших и худших продуктовых магазинов города.

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#Ольга Скворцова#Омск#Рейтинг#Книги#Литература#Отзывы
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