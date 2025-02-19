«Уютный питерский уголок в Омске»: народный рейтинг книжных магазинов

Posted 19 февраля, 08:38
Published 19 февраля, 08:38
Modified 19 февраля, 08:57
Updated 19 февраля, 08:57
Купить новую книгу — это целый ритуал: вначале прогуливаешься по рядам с полками, рассматриваешь обложки, после покупки хрустишь корешком. А еще для многих все еще остается особенно ценным запах листов вот-вот купленной книги. Специально для читателей и ценителей книг мы составили рейтинг книжных магазинов.
Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные в 2ГИС (в расчет мы брали книжные магазины, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.), и составила народный ТОП.
Открывает рейтинг книжный магазинов компания «Кедротека». Книжное пространство расположено в Кировском округе на Конева, 12/3. Омичи успели оставить 47 отзывов.
«Большой выбор литературы по очень низким ценам. Причем много книг, которые были изданы в советское время, но до сих пор не потеряли свою актуальность», — поделился впечатлениями Олег.
Действительно, многие посетители отмечают, что в этом магазине можно приобрести книги по удивительно низким ценам.
«Если хотите найти старые и раритетные книги, то вам сюда! Зашла впервые сюда из интереса, сначала купила пару журналов. Не ожидала, что можно за 20 рублей купить журналы Cosmopolitan. Потом стала сортировать мусор и заносить туда бумагу и картон. Мне этот мусор не нужен, а люди доброе дело делают — планету спасают. Помещение достаточно просторное, можно хоть весь день книжки выбирать, и никто тебя не будет напрягать, можешь успеть ознакомиться со всеми книгами. Походом сюда осталась довольна», — рассказала Анна.
Такую высокую оценку получил филиал на 70 лет Октября, 26. Омичи оставили о нем 14 отзывов.
«Хоть зрение уже не то, но до сих пор читаю. Уже много раз покупал здесь книги, богатый выбор, недорого», — написал Юрий.
Но не все посетители остались довольны работой консультантов магазина.
«Консультанты не знают вообще ничего. Элементарно про сборники — сначала говорят одно, потом другое», — поделилась Анастасия.
Хотя такое впечатление о продавцах магазина осталось далеко не у всех гостей.
«Хороший выбор книг. На днях зашла прикупить себе книжечку „Курс на лидерство“ за 421 рубль, с выбором мне помогла Анна. Очень начитанная девушка, с такими людьми приятно общаться, видно, что сотрудник приходит на работу не просто получать зарплату, а именно любит свою работу душой», — оставил комментарий анонимный пользователь.
Отметим, что отзывы оставлены только на один филиал, но также у этого книжного магазина есть другие адреса: Ленина, 17, Маяковского, 100, проспект Карла Маркса, 29, Серова, 28, Челюскинцев 4-я, 66 к1, проспект Мира, 38, Кирова, 12, Степная, 127, проспект Мира, 66.
Высокую оценку от омичей получил филиал «Читай-город» на Карла Маркса, 17. У него за годы работы сложился рейтинг 4,6, и накопилось около сотни отзывов.
«Отличный магазин. Всегда нахожу то, что мне нужно. Приятно приходить, очень вежливые и знающие ассортимент продавцы. Сразу видно сплоченный коллектив», — написала Ирина в январе этого года.
«Прекрасный магазин. Очень понравилась обстановка и насколько магазин уютный за счет своего размера. Сотрудники вежливые. Книги и прочие товары в хорошем состоянии», — рассказала Марина.
Но не обошлось и без негативных комментариев.
«У компании ужасное отношение к книгам на заказ, всегда приходит не новая книга, а с заломанными уголками, царапинами, потертостями или просто грязью на обложке… Если книга есть в зале, я почти каждый раз менял на новую», — писал анонимный пользователь еще в 2020 году.
Последний негативный отзыв был оставлен в 2023 году. Омичку «разочаровала ужасная система подарочных сертификатов».
Добавим, что у этого книжного магазина тоже есть другие филиалы по адресам: 70 лет Октября, 12 к1, Красный Путь, 79, проспект Мира, 19/2, проспект Карла Маркса, 75, улица 10 лет Октября, 92, улица Интернациональная, 43, Архитекторов бульвар, 35, Дианова, 12.
На четвертой строчке рейтинга расположился магазин «Книги на Тарской». Как понятно из названия, он находится на улице Тарской, в доме №25, что в Центральном округе. Отзывами поделились 19 посетителей.
«Очень хорошие книги, недорого, рекомендую», — написал омич в июне 2024 года.
«Уютный питерский уголок в Омске, собрание необычных книг в необычном месте, очень рад, что случай свел меня с этим местом», — сообщил Влад.
Но, опять же, не всем понравилась работа продавцов.
«Продавцы совсем не знают свой ассортимент», — отметила Екатерина.
Однако положительных отзывов об этом магазине появилось намного больше.
«Это самый лучший, самый прекрасный книжный магазин в городе! Здесь отдыхаешь душой! Хожу туда с января 2016 года, когда он был еще на Заозерной. И даже подвальчик помню (был раз или два) в переходе у ТЦ „Омский“. Однако цены на буржуйский винил кусаются. В России массового производства винила нет, как я понимаю, а покупать импортный при скудной зарплате — баловство».
Закрывает подборку книжный магазинов с высоким рейтингом «Магазин учебной литературы» на Ленина, 10. Омичи успели оставить о нем 49 отзывов.
«Отличный магазин! От количества народа в магазине и многообразия литературы у меня даже голова закружилась. Но сотрудники в считанные минуты обслужили почти всех покупателей!» — написал пользователь под ником Злой сосед.
Но как и с некоторыми магазинами выше, посетителей расстроила работа консультантов. Они, по мнению некоторых омичей, оценивают профессиональные навыки учителя, переходя на личные качества, не знают разницы между авторами и грубо общаются.
«Отвратительное отношение к покупателям грубят по телефону. Не советую туда обращаться. Есть более выгодные магазины», — отметил Сергей.
А мы напомним, что ранее составляли рейтинг ресторанов Центрального округа Омска, бассейнов, а также лучших и худших продуктовых магазинов города.