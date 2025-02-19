Тренер «Авангарда» Буше: «Игроки находят путь к победе, несмотря на обстоятельства»

Posted 19 февраля, 18:51
Published 19 февраля, 18:51
Modified 19 февраля, 18:51
Updated 19 февраля, 18:51
Сегодня в Омске прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Металлургом». Омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина со счетом 2:1. Матч выдался непростым для обеих команд, это главные тренеры подтвердили на послематчевой пресс-конференции. О волевой победе своей команды подробнее рассказал Ги Буше.
«Мы очень многого просим от игроков, и они очень много отдают, много сил тратят во всех матчах, учитывая все обстоятельства. Мы много выигрываем в последнее время, многие не верили, что так будет происходить, принимая во внимание травмы лидеров. Но те, кто играет, действуют на морально-волевых и полностью выкладываются. Когда так происходит, то неминуемо наступают сложности, как это было сегодня в первом периоде. Ноги не бежали, энергии у хоккеистов не хватало», — поделился Буше.
Канадский специалист также отметил, что после первого периода игра команды перестроилась, стала более грамотной.
«Мы перестроились в перерыве, во втором периоде уже действовали грамотно, в каких-то моментах мы упростили игру, потому что не было сил и энергии у ребят, чтобы сыграть более сложно. В целом мы хорошо адаптировались и приспособились к той ситуации, которая складывалась на льду, плюс сработало большинство. В третьем периоде мы вновь сделали определенные изменения, чтобы довести дело до победы. Я впечатлен тем, как наши игроки находят путь к победе, несмотря на обстоятельства», — добавил он.
Напомним, что эта победа стала пятой подряд для омской команды. 7 февраля «ястребы» одолели тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1. В двух матчах на Дальнем Востоке омичи набрали максимальные 4 очка. 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 февраля одолели хабаровский «Амур» с разгромным счетом 7:1. После продолжительного выезда на домашнем льду победили казанский «Ак Барс» со счетом 6:2, матч прошел 16 февраля.