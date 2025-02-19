Тренер «Авангарда» Буше: «Игроки находят путь к победе, несмотря на обстоятельства»

Напомним, что эта победа стала пятой подряд для омской команды. 7 февраля «ястребы» одолели тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1. В двух матчах на Дальнем Востоке омичи набрали максимальные 4 очка. 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 февраля одолели хабаровский «Амур» с разгромным счетом 7:1. После продолжительного выезда на домашнем льду победили казанский «Ак Барс» со счетом 6:2, матч прошел 16 февраля.