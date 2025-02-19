Топ-10 красивейших природных достопримечательностей Омской области

Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области, вблизи поселка Крутинка. Несколько водоемов объединены в единую гидрологическую систему, а самыми крупными из них являются озера Салтаим, Тенис и Ик. Площадь Салтаима составляет 146 квадратных километров. С озером Тенис, которое несколько меньше по размеру, оно соединено Балашовским проливом. А озеро Ик еще меньше, но зато вода в нем чистейшая и прозрачная как слеза, а берега открыты. На этих озерах в Омской области живут редкие птицы, некоторые из них включены в Красную книгу.