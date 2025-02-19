Топ-10 красивейших природных достопримечательностей Омской области

Posted 19 февраля, 11:33
Published 19 февраля, 11:33
Modified 19 февраля, 11:35
Updated 19 февраля, 11:35
Национальный природный и археологический парк «Батаково» в Омской области раскинулся между селом Ингалы и рекой Иртыш в полутора сотнях километров от Омска. Парк был создан с целью сохранения и изучения природных и археологических богатств региона и занимает 15000 гектаров на левом берегу Иртыша.
В парке можно встретить растения степной, лесостепной и таежной зон, некоторые из них входят в Красную Книгу Омской Области. Кроме того, в «Батаково» встречаются различные археологические достопримечательности, которые датируются периодами от каменного века до нового времени — стоянки древних людей, могильники, крепости и др.
Доступ туристов в парк ограничен, но некоторые любопытные археологические достопримечательности можно увидеть в Большереченском краеведческом музее и в музее имени М. А. Врубеля.
Чудская гора, расположенная на левом берегу Иртыша близ села Знаменское в Омской области — одна из интересных достопримечательностей и важнейших памятников природы и археологии. Предполагается, что название горы напрямую связано с легендарным народом чудью (некоторые группы угро-финских народностей), который обитал здесь до прихода русских поселенцев. На Чудской горе находили земляные жилища и укрепления, глиняные черепки, фигурки идолов, а также могильные курганы (к настоящему времени не сохранились) и человеческие кости.
Берег Черского — местность на правом берегу Иртыша, недалеко от поселка Новая Станица Омской области. Он состоит из нескольких слоев, каждый из которых, подобно слоям в слоеном пироге, представляет собой археологическое отложение. Эта природная достопримечательность — обрывистый берег высотой в пару десятков метров и протяженностью два километра. В выходящих на поверхность «слоях пирога» можно увидеть остатки ископаемых растений и моллюсков.
На правом берегу Иртыша также расположен геологический объект, известный как «Провал земли». Он образовался в Омской области в 1878 году, во время обрушения берега на протяжении километра. Процесс схода оползня сопровождался мощным гулом и дрожанием земли. На «Провал земли», а также на расположенное поблизости село Серебряное и реку Серебрянка открывается замечательный вид с правого берега Иртыша, известного в народе как «Лысая гора». А еще в этом районе находятся залежи голубой глины, которая широко используется в косметологии.
Берег Драверта расположен в Горьковском районе Омской области неподалеку от села Лежанка и представляет собой не только одну из природных достопримечательностей в регионе, но и геологический памятник.
Свое название он получил в честь исследователя Петра Драверта, который первым нашел и изучил ряд разломов и оврагов на берегу Иртыша. Высота Берега Драверта составляет порядка сорока метров, и спускаясь вниз по тропинке, можно увидеть почвенные слои, сформированные миллионы лет назад, а также, если повезет, найти отпечатки древних растений и моллюсков, или даже бивень мамонта. Кроме того, отсюда открывается великолепный вид на левый берег Иртыша.
Еще одна уникальная природная достопримечательность Омской области — Петропавловский сосновый бор в Муромцевском районе, который расположен недалеко от поселка Петропавловка, на правом берегу реки Тары. Этому бору более 110 лет, высота сосен в среднем составляет три десятка метров, а обхват стволов достигает тридцати сантиметров. Площадь Петропавловского бора — тридцать шесть гектаров, здесь уникальный микроклимат.
Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области, вблизи поселка Крутинка. Несколько водоемов объединены в единую гидрологическую систему, а самыми крупными из них являются озера Салтаим, Тенис и Ик. Площадь Салтаима составляет 146 квадратных километров. С озером Тенис, которое несколько меньше по размеру, оно соединено Балашовским проливом. А озеро Ик еще меньше, но зато вода в нем чистейшая и прозрачная как слеза, а берега открыты. На этих озерах в Омской области живут редкие птицы, некоторые из них включены в Красную книгу.
Озеро Эбейты можно назвать собственным Мертвым морем региона. Это — самое большое соленое озеро Омской области, его площадь, по разным данным, составляет 90-113 квадратных километров, а глубина в разные годы равнялась от полуметра до трех метров. Озеро считается целебным, благодаря большому содержанию соли в воде, а также наличию лечебной грязи. В 1979 году озеро Эбейты из обычной природной достопримечательности было официально переведено в статус водного памятника природы.
Природный памятник «Пять озер» — частично вымышленная цепь водоемов на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области. Считается, что в эту цепь объединяются реально существующие озера Данилово (Данилино), Линево (Ленево), Шайтан и Щучье (Урманное). Пятый же водоем — озеро Потаенное — никто никогда не видел, отсюда и такое название.
Согласно местной легенде, все пять озер соединены подземной рекой и вода в них способна исцелять и омолаживать. Кстати, не исключено, что именно это поверье вдохновило автора сказки «Конек-горбунок» описать котлы, последовательно искупавшись в которых можно было стать моложе и здоровее.
А этот памятник природы регионального значения и местная достопримечательность находится на правом берегу Иртыша, в тридцати пяти километрах юго-восточнее Омска. Он был основан в 1895 году садоводом-энтузиастом Павлом Комиссаровым, и сейчас занимает площадь в 6,59 гектаров.
В дендропарке растет 136 видов растений и кустарников, таких как даурская береза, черемуха Маака, монгольский дуб и др. Также в парке встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу Омской области и России. В теплое время года на территории дендропарка проходят экскурсии, а зимой можно поучаствовать в мероприятии под названием «Лыжные прогулки по сказочному парку».