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Posted 19 февраля, 11:33

Published 19 февраля, 11:33

Modified 19 февраля, 11:35

Updated 19 февраля, 11:35

10 уникальных природных объектов Омской области

Топ-10 красивейших природных достопримечательностей Омской области

19 февраля 2025, 11:33
Фото: livejournal.com, pikabu.ru. 10 уникальных природных объектов Омской области
Омская область привлекает туристов не только разнообразными памятниками архитектуры и самобытными народными традициями местных жителей, но и уникальными красотами сибирской природы. Из этой статьи вы узнаете о десяти наиболее красивых природных достопримечательностях региона.

Природный парк «Батаково» — археология и природа Омской области

Национальный природный и археологический парк «Батаково» в Омской области раскинулся между селом Ингалы и рекой Иртыш в полутора сотнях километров от Омска. Парк был создан с целью сохранения и изучения природных и археологических богатств региона и занимает 15000 гектаров на левом берегу Иртыша.

В парке можно встретить растения степной, лесостепной и таежной зон, некоторые из них входят в Красную Книгу Омской Области. Кроме того, в «Батаково» встречаются различные археологические достопримечательности, которые датируются периодами от каменного века до нового времени — стоянки древних людей, могильники, крепости и др.

Доступ туристов в парк ограничен, но некоторые любопытные археологические достопримечательности можно увидеть в Большереченском краеведческом музее и в музее имени М. А. Врубеля.

  • Где находится: Большереченский краеведческий музей расположен в рабочем поселке Большеречье Омской области, на улице Красноармейской, дом 9. А музей имени М. А. Врубеля находится в Омске по адресу: улица Ленина, дом 23.
  • Стоимость: Стоимость билета в Большереченском краеведческом музее составляет порядка 50 рублей, а осмотр экспозиции в музее имени М. А. Врубеля обойдется в 300 рублей для взрослых и 50 рублей — для детей в возрасте до семи лет. Для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены льготы. Поездка на автомобиле от Омска может потребовать затрат на бензин около 1000 рублей в одну сторону. Экскурсии на территорию парка платные и могут варьироваться по цене в зависимости от продолжительности и состава маршрута. Обычно экскурсии по природным и археологическим паркам Омской области стоят от 500 до 1500 рублей на человека.
  • Отзывы: Туристы отмечают, что Большереченский краеведческий музей хоть и небольшой, но очень интересный. По их словам, экспонаты хорошо сохранились, а экскурсоводы рассказывают с увлечением. А посетители музея имени М. А. Врубеля считают, что он впечатляет своей коллекцией искусства. Они отмечают, что особенно им понравились залы с картинами и старинной мебелью, а атмосфера музея погружает в прошлое Омска.
Большереченский краеведческий музей в Омской области
Большереченский краеведческий музей в Омской области
Большереченский краеведческий музей в Омской области
Большереченский краеведческий музей в Омской области. Фото: culture.ru/Большереченский краеведческий музей

Чудская гора — историческое место с живописным видом

Чудская гора, расположенная на левом берегу Иртыша близ села Знаменское в Омской области — одна из интересных достопримечательностей и важнейших памятников природы и археологии. Предполагается, что название горы напрямую связано с легендарным народом чудью (некоторые группы угро-финских народностей), который обитал здесь до прихода русских поселенцев. На Чудской горе находили земляные жилища и укрепления, глиняные черепки, фигурки идолов, а также могильные курганы (к настоящему времени не сохранились) и человеческие кости.

  • Где находится: Чудская гора в Омской области выглядит очень живописно, а рядом с ней расположено озеро подковообразной формы. Добраться к ней можно на автобусах, которые отправляются от Омского автовокзала или автостанции Знаменское, либо на автомобиле, если ехать по левому берегу Иртыша на север, в сторону города Тары.
  • Стоимость: Посещение Чудской горы бесплатное, так как это природный объект, не имеющий официальной платной зоны. Дорога на личном авто может обойтись в 1000 рублей с учётом бензина. По информации о Чудской горе в открытых источниках нет упоминаний о регулярных экскурсиях. Однако, возможно, местные гиды могут организовать экскурсии по этому региону.
  • Отзывы: Пользователи «Яндекса» отмечают в своих отзывах, что с Чудской горы открывается замечательный вид на старинное озеро Ныр.
Городище Чудская Гора в Омской области
Городище Чудская Гора в Омской области
Городище Чудская Гора в Омской области
Городище Чудская Гора в Омской области. Фото: culture.ru

Берег Черского — геологический феномен Омской области

Берег Черского — местность на правом берегу Иртыша, недалеко от поселка Новая Станица Омской области. Он состоит из нескольких слоев, каждый из которых, подобно слоям в слоеном пироге, представляет собой археологическое отложение. Эта природная достопримечательность — обрывистый берег высотой в пару десятков метров и протяженностью два километра. В выходящих на поверхность «слоях пирога» можно увидеть остатки ископаемых растений и моллюсков.

  • Где находится: Добраться до Берега Черского в Омской области можно из Омска на рейсовом автобусе, который отходит от ДК им. Лобкова, либо на машине — по Черлакскому тракту и далее через поселок Новая станица по направлению к Иртышу, ориентируясь на виднеющиеся вдали вышки ЛЭП.
  • Стоимость: Посещение Берега Черского в Омской области бесплатно, так как это природная достопримечательность. Информации о платных экскурсиях на Берег Черского в открытых источниках нет. Для поездки на автомобиле потребуется только оплата бензина, ориентировочно 500-700 рублей в одну сторону.
  • Отзывы: Туристам Берег Черского нравится, как это можно понять из отзывов на «Яндексе», за простор и потрясающе красивые виды на реку и берег.
Берег назван в честь Ивана Дементьевича Черского, который в 1867 году первым описал это удивительное место
Берег назван в честь Ивана Дементьевича Черского, который в 1867 году первым описал это удивительное место
Берег назван в честь Ивана Дементьевича Черского, который в 1867 году первым описал это удивительное место
Берег назван в честь Ивана Дементьевича Черского, который в 1867 году первым описал это удивительное место. Фото: cbs.omsk.muzkult.ru/МБУ «ЦБС Омского района»

Провал земли — загадочный геологический объект Омской области

На правом берегу Иртыша также расположен геологический объект, известный как «Провал земли». Он образовался в Омской области в 1878 году, во время обрушения берега на протяжении километра. Процесс схода оползня сопровождался мощным гулом и дрожанием земли. На «Провал земли», а также на расположенное поблизости село Серебряное и реку Серебрянка открывается замечательный вид с правого берега Иртыша, известного в народе как «Лысая гора». А еще в этом районе находятся залежи голубой глины, которая широко используется в косметологии.

  • Где находится: Чтобы добраться на автомобиле из Омска до села Серебряное, следует ехать по Пушкинскому тракту, а затем свернуть направо на трассу 52К-1. Кстати, помимо «Провала земли», в Серебряном еще есть на что посмотреть — например, здесь можно набрать воды в уникальных местных родниках с чистейшей водой, побывать на Горе Истории или посетить местный краеведческий музей и ознакомиться с другими местными достопримечательностями.
  • Стоимость: Посещение геологического объекта «Провал земли» в Омской области бесплатно, так как это природный памятник. Однако для организованных групп доступны экскурсии, стоимость которых составляет 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. Для посещения «Провала земли» на автомобиле из Омска предполагаемые траты на бензин составляют примерно 500-700 рублей в одну сторону.
  • Отзывы: На сайте 2gis.ru можно встретить отзывы, в которых туристы отмечают красоту этого места, живописную природу и захватывающие виды с возвышенностей.
Геологический памятник природы — Урочище «ПРОВАЛ ЗЕМЛИ СЕРЕБРЯНЫЙ» поблизости села Серебряное
Геологический памятник природы Урочище «ПРОВАЛ ЗЕМЛИ СЕРЕБРЯНЫЙ» поблизости села Серебряное
Геологический памятник природы Урочище «ПРОВАЛ ЗЕМЛИ СЕРЕБРЯНЫЙ» поблизости села Серебряное
Геологический памятник природы — Урочище «ПРОВАЛ ЗЕМЛИ СЕРЕБРЯНЫЙ» поблизости села Серебряное. Фото: belyaefff.livejournal.com

Берег Драверта — уникальные слои истории Омской области

Берег Драверта расположен в Горьковском районе Омской области неподалеку от села Лежанка и представляет собой не только одну из природных достопримечательностей в регионе, но и геологический памятник.

Свое название он получил в честь исследователя Петра Драверта, который первым нашел и изучил ряд разломов и оврагов на берегу Иртыша. Высота Берега Драверта составляет порядка сорока метров, и спускаясь вниз по тропинке, можно увидеть почвенные слои, сформированные миллионы лет назад, а также, если повезет, найти отпечатки древних растений и моллюсков, или даже бивень мамонта. Кроме того, отсюда открывается великолепный вид на левый берег Иртыша.

  • Где находится: Расстояние от Омска до Берега Драверта составляет примерно шестьдесят километров. Сюда можно добраться из Омска как на общественном транспорте, совершив несколько пересадок и потратив уйму времени, либо на автомобиле, что будет намного быстрее.
  • Стоимость: Посещение Берега Драверта — бесплатное. Экскурсии не упоминаются, но можно уточнить в местных агентствах. Для поездки на Берег Драверта из Омска на автомобиле, предполагаемые траты на бензин могут составить около 400-600 рублей в одну сторону, в зависимости от расхода топлива.
  • Отзывы: Пользователи «Яндекса» отмечают это место как одно из самых красивых в Омской области.
Памятник природы «Берег Драверта»
Памятник природы «Берег Драверта»
Памятник природы «Берег Драверта»
Памятник природы «Берег Драверта». Фото: pikabu.ru/schepotkabezumia

Петропавловский сосновый бор — природная жемчужина Омской области

Еще одна уникальная природная достопримечательность Омской области — Петропавловский сосновый бор в Муромцевском районе, который расположен недалеко от поселка Петропавловка, на правом берегу реки Тары. Этому бору более 110 лет, высота сосен в среднем составляет три десятка метров, а обхват стволов достигает тридцати сантиметров. Площадь Петропавловского бора — тридцать шесть гектаров, здесь уникальный микроклимат.

  • Где находится: Петропавловский сосновый бор в Омской области охраняется как ценный ботанический памятник природы регионального значения, где проводятся научные изыскания.
  • Стоимость: Точная стоимость посещения не указана, вход, вероятно, бесплатный. Для поездки на Петропавловский сосновый бор из Омска на автомобиле, траты будут зависеть от расхода топлива. Примерно можно ожидать затраты на бензин в пределах 500-700 рублей в одну сторону. Информации о платных экскурсиях в открытых источниках нет.
  • Отзывы: Петропавловский сосновый бор — это идеальное место для любителей природы и тишины. Туристы отмечают уникальный микроклимат, спокойствие и чистоту воздуха. Отличное место для прогулок на свежем воздухе и расслабления вдали от городской суеты.
Петропавловский сосновый бор — уникальный естественный сосновый бор в районе села Петропавловка
Петропавловский сосновый бор - уникальный естественный сосновый бор в районе села Петропавловка
Петропавловский сосновый бор — уникальный естественный сосновый бор в районе села Петропавловка
Петропавловский сосновый бор — уникальный естественный сосновый бор в районе села Петропавловка. Фото: 2gis.ru/Екатерина Минулина

Крутинские озера — красивейшие водоемы для рыбалки и отдыха

Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области, вблизи поселка Крутинка. Несколько водоемов объединены в единую гидрологическую систему, а самыми крупными из них являются озера Салтаим, Тенис и Ик. Площадь Салтаима составляет 146 квадратных километров. С озером Тенис, которое несколько меньше по размеру, оно соединено Балашовским проливом. А озеро Ик еще меньше, но зато вода в нем чистейшая и прозрачная как слеза, а берега открыты. На этих озерах в Омской области живут редкие птицы, некоторые из них включены в Красную книгу.

  • Где находится: От Омска до Крутинских озер можно добраться на автомобиле по трассе Р-402 «Омск — Тюмень» до поселка Крутинка.
  • Стоимость: Информация о стоимости посещения Крутинских озер в открытых источниках не указана, как и нет данных по экскурсиям. Поскольку это природная достопримечательность, вероятно, вход бесплатный, как и в большинстве подобных объектов Омской области. Для поездки на Крутинские озера из Омска на автомобиле, траты будут зависеть от расхода топлива и расстояния. Примерная стоимость бензина составит около 500-800 рублей в одну сторону.
  • Отзывы: Местные жители отмечают, что отдыхать удобнее на озере Ик, а еще здесь отличная рыбалка.
Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области
Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области
Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области
Крутинские озера расположены в Крутинском районе Омской области. Фото: ozera.info

Озеро Эбейты — целебное соленое озеро Омской области

Озеро Эбейты можно назвать собственным Мертвым морем региона. Это — самое большое соленое озеро Омской области, его площадь, по разным данным, составляет 90-113 квадратных километров, а глубина в разные годы равнялась от полуметра до трех метров. Озеро считается целебным, благодаря большому содержанию соли в воде, а также наличию лечебной грязи. В 1979 году озеро Эбейты из обычной природной достопримечательности было официально переведено в статус водного памятника природы.

  • Где находится: Расстояние от Омска до озера Эбейты составляет порядка ста сорока километров. Добираться на авто сначала придется до ближайшего к озеру села Гвоздевка в Москаленском районе Омской области, от которого до озера остается не более пяти километров.
  • Стоимость: Стоимость посещения озера Эбейты в открытых источниках не указана. Так как это природный объект, вероятно, доступ к нему бесплатный. Если ехать на автомобиле, дорога до озера Эбейты из Омска займет примерно 2,5-3 часа, в зависимости от маршрута. Траты будут зависеть от расхода топлива и расстояния, примерно до 1000 рублей на бензин в одну сторону. Информации о платных экскурсиях в открытых источниках нет.
  • Отзывы: На сайте «Отзовик» туристы, побывавшие на озере Эбейты, пишут о красоте этого природного места. С другой стороны, пользователи сайта упоминают также о плохих дорогах и отсутствии инфраструктуры на озере.
Эбейты— самое большое солёное озеро Омской области
Эбейты— самое большое солёное озеро Омской области
Эбейты— самое большое солёное озеро Омской области
Эбейты— самое большое солёное озеро Омской области. Фото: Туристический информационный центр (ТИЦ) Омской области

Пять озер — мифический природный памятник Омской области

Природный памятник «Пять озер» — частично вымышленная цепь водоемов на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области. Считается, что в эту цепь объединяются реально существующие озера Данилово (Данилино), Линево (Ленево), Шайтан и Щучье (Урманное). Пятый же водоем — озеро Потаенное — никто никогда не видел, отсюда и такое название.

Согласно местной легенде, все пять озер соединены подземной рекой и вода в них способна исцелять и омолаживать. Кстати, не исключено, что именно это поверье вдохновило автора сказки «Конек-горбунок» описать котлы, последовательно искупавшись в которых можно было стать моложе и здоровее.

  • Где находится: «Пять озер» расположены вблизи деревни Окунево, примерно в 250 км от Омска. Добраться туда можно на общественном транспорте или автомобиле.
  • Стоимость: От Омска до «Пяти озёр» примерно 250 км. Проезд на автобусе — около 600 рублей в одну сторону. В Окунево предлагаются туры с проживанием, стоимость от 9 500 ₽. Туры включают в себя питание, экскурсии и трансфер. Дополнительные услуги (например, баня) оплачиваются отдельно.
  • Отзывы: Многие туристы отмечают живописные виды и чистый воздух в районе «Пяти озёр». Некоторые предпочитают отдыхать в палатках, наслаждаясь природой и купанием в озёрах. Однако туристы предупреждают, что дорога до озёр может быть грунтовой, и в дождливую погоду доступность может быть ограничена.
Пять озёр Омской области — несколько озер из которых расположены неподалеку от деревни Окунево — Линево, Щучье, Данилово и Шайтан-озеро
Пять озёр Омской области — несколько озер из которых расположены неподалеку от деревни Окунево — Линево, Щучье, Данилово и Шайтан-озеро
Пять озёр Омской области — несколько озер из которых расположены неподалеку от деревни Окунево — Линево, Щучье, Данилово и Шайтан-озеро
Пять озёр Омской области — несколько озер из которых расположены неподалеку от деревни Окунево — Линево, Щучье, Данилово и Шайтан-озеро. Фото: Туристический информационный центр (ТИЦ) Омской области

Дендропарк имени Комиссарова — зеленая зона Омской области

А этот памятник природы регионального значения и местная достопримечательность находится на правом берегу Иртыша, в тридцати пяти километрах юго-восточнее Омска. Он был основан в 1895 году садоводом-энтузиастом Павлом Комиссаровым, и сейчас занимает площадь в 6,59 гектаров.

В дендропарке растет 136 видов растений и кустарников, таких как даурская береза, черемуха Маака, монгольский дуб и др. Также в парке встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу Омской области и России. В теплое время года на территории дендропарка проходят экскурсии, а зимой можно поучаствовать в мероприятии под названием «Лыжные прогулки по сказочному парку».

  • Где находится: Добраться до дендропарка имени П. С. Комиссарова можно на общественном транспорте в направлении села Розовка, либо на автомобиле по Черлакскому тракту (35 км).
  • Стоимость: Экскурсии в дендропарке проводятся в теплое время года. Стоимость экскурсии может варьироваться, но обычно составляет 150-300 рублей в зависимости от длительности и маршрута.
  • Отзывы: По мнению путешественников на 2gis.ru, это очень красивое место, в котором можно прогуляться и насладиться тишиной, прекрасными природными видами и пением птиц.
Дендропарк имени П. С. Комиссарова в Омской области
Дендропарк имени П. С. Комиссарова в Омской области
Дендропарк имени П. С. Комиссарова в Омской области
Дендропарк имени П. С. Комиссарова в Омской области. Фото: Туристический информационный центр (ТИЦ) Омской области
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