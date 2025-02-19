gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:12

Published 19 февраля, 08:12

Modified 19 февраля, 08:14

Updated 19 февраля, 08:14

Омский Горсовет одобрил переименование двух остановок общественного транспорта

Теперь окончательно: в Омске переименовали «Музей» в «Поликлинику»

19 февраля 2025, 08:12
Фото: 1MI.

Омский Горсовет одобрил переименование двух остановок общественного транспорта

Соответствующее предложение внес известный краевед Игорь Коновалов.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 19 февраля, речь шла в том числе о топонимике. Город55 уже писал об инициативе переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8». Это предложение было одобрено в профильном комитете, а потом его вынесли на рассмотрение всего депутатского корпуса.

Автором идеи является известный омский краевед Игорь Коновалов. Он исходит из того, что «Музей искусства Омска» давно перенесли на Партизанскую, а значит, название не только не актуально, но даже вводит горожан в заблуждение.

Возражать никто не стал. Предложение, заранее одобренное топонимической комиссией и администрацией, было поддержано. Таким образом, теперь на карте Омска появятся новые названия.

Омские депутаты согласились переименовать «Музей» в «Поликлинику»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Автобусные остановки#Горсовет#Переименования
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика