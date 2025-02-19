Теперь окончательно: в Омске переименовали «Музей» в «Поликлинику»

Posted 19 февраля, 08:12
Published 19 февраля, 08:12
Modified 19 февраля, 08:14
Updated 19 февраля, 08:14
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 19 февраля, речь шла в том числе о топонимике. Город55 уже писал об инициативе переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8». Это предложение было одобрено в профильном комитете, а потом его вынесли на рассмотрение всего депутатского корпуса.
Автором идеи является известный омский краевед Игорь Коновалов. Он исходит из того, что «Музей искусства Омска» давно перенесли на Партизанскую, а значит, название не только не актуально, но даже вводит горожан в заблуждение.
Возражать никто не стал. Предложение, заранее одобренное топонимической комиссией и администрацией, было поддержано. Таким образом, теперь на карте Омска появятся новые названия.