Теперь окончательно: в Омске переименовали «Музей» в «Поликлинику»

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 19 февраля, речь шла в том числе о топонимике. Город55 уже писал об инициативе переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8». Это предложение было одобрено в профильном комитете, а потом его вынесли на рассмотрение всего депутатского корпуса.