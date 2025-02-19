Шутка не удалась: на пороге школы в Омской области оставили коробку с «бомбой»

Posted 19 февраля, 13:05
Published 19 февраля, 13:05
Modified 19 февраля, 15:27
Updated 19 февраля, 15:27
Сегодня утром на крыльце Чередовской школы в Знаменском районе Омской области обнаружили подозрительную коробку с часами и проводами. Предмет напугал учеников и сотрудников школы, они сообщили о ситуации в ЕДДС.
На место быстро приехала оперативная группа, она оцепила здание и начала проверять «бомбу». Скоро стало ясно, что коробка не представляет никакой опасности.
«Информация о возможном взрыве не подтвердилась — внутри коробка была пустой, а гипсовый ангел, часы и провода — чей-то неприличный и неуместный розыгрыш. Мы обязательно сообщим подробности расследования, как только появятся официальные комментарии от правоохранительных органов», — пишет Газета «Вперед» Знаменского района на своей странице в соцсети.
В группе также напомнили, что такие шутки могут иметь серьезные последствия, вплоть до уголовного наказания.
Ранее Город55 писал о ложном минировании школы в Центральном округе Омска.