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Posted 19 февраля, 13:05

Published 19 февраля, 13:05

Modified 19 февраля, 15:27

Updated 19 февраля, 15:27

«Заминированная» Чередовская школа

Шутка не удалась: на пороге школы в Омской области оставили коробку с «бомбой»

19 февраля 2025, 13:05
Фото: Газета «Вперёд» Знаменского района. «Заминированная» Чередовская школа
Неизвестный предмет напугал жителей района, но опергруппа, прибывшая на место, не нашла в подозрительной коробке ничего опасного.

Сегодня утром на крыльце Чередовской школы в Знаменском районе Омской области обнаружили подозрительную коробку с часами и проводами. Предмет напугал учеников и сотрудников школы, они сообщили о ситуации в ЕДДС.

На место быстро приехала оперативная группа, она оцепила здание и начала проверять «бомбу». Скоро стало ясно, что коробка не представляет никакой опасности.

«Информация о возможном взрыве не подтвердилась — внутри коробка была пустой, а гипсовый ангел, часы и провода — чей-то неприличный и неуместный розыгрыш. Мы обязательно сообщим подробности расследования, как только появятся официальные комментарии от правоохранительных органов», — пишет Газета «Вперед» Знаменского района на своей странице в соцсети.

В группе также напомнили, что такие шутки могут иметь серьезные последствия, вплоть до уголовного наказания.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Новости#Омская школа#Школы#Минирование#Ложное минирование
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