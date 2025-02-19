Сегодня в Омске: смертельный пожар, магнитная буря и отмена рейса в Усть--Ишим

Сегодня в поселке Камышловском Любинского района произошел пожар, в котором погиб ребенок. Загорелся двухквартирный дом, в одной из квартир жила бабушка с 6-летним внуком. Во время начала пожара женщина была на улице и услышала, как в окно постучал внук с криком о помощи. К сожалению, она уже не смогла помочь: все было в дыму и охвачено огнем.