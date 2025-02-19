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Posted 19 февраля, 14:34

Published 19 февраля, 14:34

Modified 19 февраля, 14:34

Updated 19 февраля, 14:34

Иллюстрация

Сегодня в Омске: смертельный пожар, магнитная буря и отмена рейса в Усть--Ишим

19 февраля 2025, 14:34
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области случился смертельный пожар

Сегодня в поселке Камышловском Любинского района произошел пожар, в котором погиб ребенок. Загорелся двухквартирный дом, в одной из квартир жила бабушка с 6-летним внуком. Во время начала пожара женщина была на улице и услышала, как в окно постучал внук с криком о помощи. К сожалению, она уже не смогла помочь: все было в дыму и охвачено огнем.

В Омской области во время пожара нашли тело ребенка
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Новость №2. Магнитная буря накрыла Омск

Сегодня Омскую область накрыла магнитная буря слабой интенсивности, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бури составил G1, пик ее активности пришелся на раннее утро.

Неприятное явление заставило страдать омичей с самого утра
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Новость №3. Авиакомпания «Аэропром» объяснила отмену рейсов из Омска в Усть-Ишим

Авиакомпания «Аэропром» решила прекратить перелеты по маршруту Омск-Усть-Ишим. Сейчас региональный минтранс продолжает переговоры с компанией. Известно, что причиной отказа стало сокращение рейсов министерством без предварительного уведомления. Вместо трех рейсов в неделю было решено оставить только один — содержать его оказалось экономически невыгодно.

«Поставили перед фактом»: рейс «Омск — Усть-Ишим» собираются отменить
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