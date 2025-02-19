Самым популярным в омских кинотеатрах стал фильм о Пушкине, читающем рэп

Художественный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+) возглавил список самых кассовых кинокартин февраля 2025 года. В масштабах всей России, по данным ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), он собрал за последний уикенд 421 млн рублей, его увидели почти 843 тысячи зрителей. «Пророк» существенно опередил другие картины: у «Манюни. Дня рождения Ба» (6+), занимающей в рейтинге 2-е место, всего 146 млн рублей и 407 тысяч зрителей.