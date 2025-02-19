Самым популярным в омских кинотеатрах стал фильм о Пушкине, читающем рэп

Posted 19 февраля, 05:27
Published 19 февраля, 05:27
Modified 19 февраля, 06:48
Updated 19 февраля, 06:48
Художественный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+) возглавил список самых кассовых кинокартин февраля 2025 года. В масштабах всей России, по данным ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), он собрал за последний уикенд 421 млн рублей, его увидели почти 843 тысячи зрителей. «Пророк» существенно опередил другие картины: у «Манюни. Дня рождения Ба» (6+), занимающей в рейтинге 2-е место, всего 146 млн рублей и 407 тысяч зрителей.
В кинотеатрах Омской области при меньших масштабах картина такая же. «Пророк» лидирует (3,47 млн рублей, 10,3 тысяч зрителей), у «Манюни» данные примерно вдвое хуже. На 3-м месте турецкая мелодрама «Оставь это ветру» (16+), на 4-м — российский исторический фильм «Злой город» (12+) об обороне Козельска. Замыкает первую десятку фильм-сказка «Финист. Первый богатырь» (6+).
«Пророк. История Александра Пушкина» — музыкальный фильм режиссёра Феликса Умарова. Главную роль в нем сыграл Юра Борисов, один из самых известных на данный момент российских актеров. Благодаря фильму «Анора» (18+) Борисов обрел славу мирового масштаба: в частности, его номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».
Картину Умарова отличают нетрадиционные решения: в частности, главный герой здесь читает рэп (в том числе и на стихи Пушкина).