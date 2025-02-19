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Posted 19 февраля, 07:15

Published 19 февраля, 07:15

Modified 19 февраля, 07:56

Updated 19 февраля, 07:56

Редкие птицы и карта региона: в Омске открылся Музей природы в парке «Птичья гавань»

Редкие птицы и карта региона: в Омске открылся Музей природы в парке «Птичья гавань»

19 февраля 2025, 07:15
Фото: Дмитрий Верхоробин.
В экспозицию вошло порядка 100 экспонатов.

В Омске появился новый Музей природы, который расскажет жителям и гостям города о богатстве сибирской флоры и фауны. Он открылся в природном парке «Птичья гавань» при поддержке компании «Газпромнефть — смазочные материалы». Проект направлен на экологическое просвещение и формирование ответственного отношения к окружающему миру.

В музее собраны около 100 экспонатов: здесь можно увидеть информацию о редких птицах, модели их гнезд, образцы почвы и растений. Некоторые из представленных птиц занесены в Красную книгу. Одним из главных экспонатов стала большая карта Омской области, сделанная из экологически чистых материалов.

Кроме того, волонтеры компании регулярно проводят экскурсии, где взрослые и дети могут понаблюдать за птицами в их естественной среде с помощью профессионального оборудования.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец отметил, что компания стремится помочь людям лучше понять богатство окружающей природы и осознать свою ответственность за ее сохранение.

«Каждый раз число людей, вовлеченных в наши инициативы, увеличивается, а значит — растет и уровень их экологической осознанности. Это вдохновляет нас на новые совместные проекты», — подчеркнул Анатолий Скоромец.

Начальник отдела научно-исследовательской деятельности природного парка «Птичья гавань» Ирина Швидко добавила, что материалы для музея собирались на протяжении многих лет, и эта работа будет продолжаться.

«Новым экспонатом может стать любой фрагмент окружающего мира, рассказывающий о его уникальном многообразии», — отметила Ирина Швидко.

В рамках проекта уже выпустили первый в Омске справочник о птицах, которые обитают в уникальной природоохранной зоне. Также появился интерактивный онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу», с помощью которого можно изучать пернатых обитателей региона.

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#Риана Дязанцева#Омск#Музей#Новости#Птичья гавань#Экскурсии#Родные города#Птицы#Социальные инвестиции
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