Редкие птицы и карта региона: в Омске открылся Музей природы в парке «Птичья гавань»

Posted 19 февраля, 07:15
Published 19 февраля, 07:15
Modified 19 февраля, 07:56
Updated 19 февраля, 07:56
В Омске появился новый Музей природы, который расскажет жителям и гостям города о богатстве сибирской флоры и фауны. Он открылся в природном парке «Птичья гавань» при поддержке компании «Газпромнефть — смазочные материалы». Проект направлен на экологическое просвещение и формирование ответственного отношения к окружающему миру.
В музее собраны около 100 экспонатов: здесь можно увидеть информацию о редких птицах, модели их гнезд, образцы почвы и растений. Некоторые из представленных птиц занесены в Красную книгу. Одним из главных экспонатов стала большая карта Омской области, сделанная из экологически чистых материалов.
Кроме того, волонтеры компании регулярно проводят экскурсии, где взрослые и дети могут понаблюдать за птицами в их естественной среде с помощью профессионального оборудования.
Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец отметил, что компания стремится помочь людям лучше понять богатство окружающей природы и осознать свою ответственность за ее сохранение.
«Каждый раз число людей, вовлеченных в наши инициативы, увеличивается, а значит — растет и уровень их экологической осознанности. Это вдохновляет нас на новые совместные проекты», — подчеркнул Анатолий Скоромец.
Начальник отдела научно-исследовательской деятельности природного парка «Птичья гавань» Ирина Швидко добавила, что материалы для музея собирались на протяжении многих лет, и эта работа будет продолжаться.
«Новым экспонатом может стать любой фрагмент окружающего мира, рассказывающий о его уникальном многообразии», — отметила Ирина Швидко.
В рамках проекта уже выпустили первый в Омске справочник о птицах, которые обитают в уникальной природоохранной зоне. Также появился интерактивный онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу», с помощью которого можно изучать пернатых обитателей региона.