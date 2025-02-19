Редкие птицы и карта региона: в Омске открылся Музей природы в парке «Птичья гавань»

В Омске появился новый Музей природы, который расскажет жителям и гостям города о богатстве сибирской флоры и фауны. Он открылся в природном парке «Птичья гавань» при поддержке компании «Газпромнефть — смазочные материалы». Проект направлен на экологическое просвещение и формирование ответственного отношения к окружающему миру.