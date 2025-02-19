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Posted 19 февраля, 11:03

Published 19 февраля, 11:03

Modified 19 февраля, 15:24

Updated 19 февраля, 15:24

Смертельный пожар в поселке Камышловский Любинского района

Появились кадры с места жуткого смертельного пожара в омском поселке Камышловский

19 февраля 2025, 11:03
Фото: Прокуратура Омской области. Смертельный пожар в поселке Камышловский Любинского района
При спасении мальчика пострадала его 76-летняя бабушка, ее госпитализировали в больницу.

Сегодня Омскую область потрясла жуткая новость: во время пожара в поселке Камышловский Любинского района погиб 7-летний ребенок. Все случилось около 15 часов, предварительно к возгоранию привело неисправное печное оборудование.

Кадрами с места происшествия поделились в МЧС России, региональных следственном комитете и прокуратуре. После ликвидации открытого горения пожарные продолжили работать на площади в 128 «квадратов». Огонь полностью уничтожил частный дом.

Пожар в Камышловском, при котором погиб 7-летний мальчик
Пожар в Камышловском, при котором погиб 7-летний мальчик
Пожар в Камышловском, при котором погиб 7-летний мальчик
Пожар в Камышловском, при котором погиб 7-летний мальчик. Фото: МЧС России

По факту произошедшего, напомним, возбудили уголовное дело. Ход расследования проконтролирует прокуратура Любинского района.

Предварительная причина смертельного пожара — неисправность печного оборудования
Предварительная причина смертельного пожара - неисправность печного оборудования
Предварительная причина смертельного пожара - неисправность печного оборудования
Предварительная причина смертельного пожара — неисправность печного оборудования. Фото: Прокуратура Омской области

76-летняя бабушка, пытавшаяся спасти своего внука, в настоящий момент госпитализирована. Известно, что ребенок переехал жить к родственникам после гибели своей матери в прошлом году.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Пожары#Уголовное дело#Новости#Любинский район#Погибшие#Погиб ребенок
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