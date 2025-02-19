Появились кадры с места жуткого смертельного пожара в омском поселке Камышловский

Posted 19 февраля, 11:03
Published 19 февраля, 11:03
Modified 19 февраля, 15:24
Updated 19 февраля, 15:24
Сегодня Омскую область потрясла жуткая новость: во время пожара в поселке Камышловский Любинского района погиб 7-летний ребенок. Все случилось около 15 часов, предварительно к возгоранию привело неисправное печное оборудование.
Кадрами с места происшествия поделились в МЧС России, региональных следственном комитете и прокуратуре. После ликвидации открытого горения пожарные продолжили работать на площади в 128 «квадратов». Огонь полностью уничтожил частный дом.
По факту произошедшего, напомним, возбудили уголовное дело. Ход расследования проконтролирует прокуратура Любинского района.
76-летняя бабушка, пытавшаяся спасти своего внука, в настоящий момент госпитализирована. Известно, что ребенок переехал жить к родственникам после гибели своей матери в прошлом году.