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Posted 19 февраля, 06:16

Published 19 февраля, 06:16

Modified 19 февраля, 06:40

Updated 19 февраля, 06:40

Авиакомпания «Аэропром» объяснила отмену рейсов из Омска в Усть-Ишим

«Поставили перед фактом»: рейс «Омск — Усть-Ишим» собираются отменить

19 февраля 2025, 06:16
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55.

Авиакомпания «Аэропром» объяснила отмену рейсов из Омска в Усть-Ишим

С начала года по маршруту слетал всего 41 человек.

Авиакомпания «Аэропром», выполняющая рейсы между Омском и Усть-Ишимом, сообщила в минтранс Омской области, что больше не будет предоставлять услуги на этом маршруте. Сейчас министерство продолжает переговоры с компанией.

Директор авиакомпании Юрий Афанасьев сообщил «NGS55», что причиной отказа от рейсов между Омском и Усть-Ишимом стало сокращение рейсов минтрансом без предварительного уведомления. Вместо трех рейсов в неделю было решено оставить только один — содержать его оказалось экономически невыгодно. Афанасьев отметил, что спрос на рейс Омск—Усть-Ишим с августа увеличился до 80−90%. В начале 2025 года — 50-60%.

Рейсы выполнялись трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета составляла 2 741 рубль. Ранее Город55 сообщал об отмене рейсов на этом маршруте из-за погодных условий. В итоге с начала 2025 года рейсом воспользовался лишь 41 человек. Напомним, маршрут вернулся летом 2024 года после 30-летнего перерыва.

Отменяем рейс? Из Омска в Усть-Ишим с начала года слетал всего 41 человек
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#Риана Дязанцева#Омск#Пассажиры#Рейсы#Маршрут#Усть-Ишим#Минтранс Омской области#Аэропром
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