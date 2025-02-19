«Поставили перед фактом»: рейс «Омск — Усть-Ишим» собираются отменить

Posted 19 февраля, 06:16
Published 19 февраля, 06:16
Modified 19 февраля, 06:40
Updated 19 февраля, 06:40
Авиакомпания «Аэропром», выполняющая рейсы между Омском и Усть-Ишимом, сообщила в минтранс Омской области, что больше не будет предоставлять услуги на этом маршруте. Сейчас министерство продолжает переговоры с компанией.
Директор авиакомпании Юрий Афанасьев сообщил «NGS55», что причиной отказа от рейсов между Омском и Усть-Ишимом стало сокращение рейсов минтрансом без предварительного уведомления. Вместо трех рейсов в неделю было решено оставить только один — содержать его оказалось экономически невыгодно. Афанасьев отметил, что спрос на рейс Омск—Усть-Ишим с августа увеличился до 80−90%. В начале 2025 года — 50-60%.
Рейсы выполнялись трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета составляла 2 741 рубль. Ранее Город55 сообщал об отмене рейсов на этом маршруте из-за погодных условий. В итоге с начала 2025 года рейсом воспользовался лишь 41 человек. Напомним, маршрут вернулся летом 2024 года после 30-летнего перерыва.