«Поставили перед фактом»: рейс «Омск — Усть-Ишим» собираются отменить

Директор авиакомпании Юрий Афанасьев сообщил «NGS55», что причиной отказа от рейсов между Омском и Усть-Ишимом стало сокращение рейсов минтрансом без предварительного уведомления. Вместо трех рейсов в неделю было решено оставить только один — содержать его оказалось экономически невыгодно. Афанасьев отметил, что спрос на рейс Омск—Усть-Ишим с августа увеличился до 80−90%. В начале 2025 года — 50-60%.