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Posted 19 февраля, 10:49

Published 19 февраля, 10:49

Modified 19 февраля, 11:13

Updated 19 февраля, 11:13

20-летнего омича подозревают в госизмене

Переводил криптовалюту украинцам: в Омске задержали подозреваемого в госизмене

19 февраля 2025, 10:49
Фото: 1MI. 20-летнего омича подозревают в госизмене
В отношении 20-летнего омича возбудили дело о государственной измене.

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который оказался помощником украинских террористических организаций. Удалось выяснить, что омич общался с представителями украинских спецслужб, а также переводил цифровую валюту на криптокошелек одной из них.

Кроме того, задержанный неоднократно отправлял анкеты в запрещенные на территории России организации и даже хотел покинуть страну, но на границе его задержали правоохранители.

В результате в отношении 20-летнего омича возбудили дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Сейчас все обстоятельства дела выясняют сотрудники ФСБ.

Видео: 1MI. 20-летнего омича подозревают в госизмене

Напомним, что ранее суд в Новосибирске вынес приговор 22-летнему омичу, который также попался на поддержке украинских организаций. Ему назначили штраф в размере 540 тысяч рублей и запретил размещать материалы в интернете на три года.

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#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Задержание#Нарушения#Новости#Госизмена#Государственная измена#Нарушение закона
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