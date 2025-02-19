Переводил криптовалюту украинцам: в Омске задержали подозреваемого в госизмене

Posted 19 февраля, 10:49
Published 19 февраля, 10:49
Modified 19 февраля, 11:13
Updated 19 февраля, 11:13
В Омской области сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который оказался помощником украинских террористических организаций. Удалось выяснить, что омич общался с представителями украинских спецслужб, а также переводил цифровую валюту на криптокошелек одной из них.
Кроме того, задержанный неоднократно отправлял анкеты в запрещенные на территории России организации и даже хотел покинуть страну, но на границе его задержали правоохранители.
В результате в отношении 20-летнего омича возбудили дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Сейчас все обстоятельства дела выясняют сотрудники ФСБ.
Напомним, что ранее суд в Новосибирске вынес приговор 22-летнему омичу, который также попался на поддержке украинских организаций. Ему назначили штраф в размере 540 тысяч рублей и запретил размещать материалы в интернете на три года.