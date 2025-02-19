Переезд в Омск: плюсы и минусы жизни в городе, мнения местных жителей

Posted 19 февраля, 11:16
Published 19 февраля, 11:16
Modified 19 февраля, 11:21
Updated 19 февраля, 11:21
Сегодня Омск является одним из крупнейших городов в стране и, по данным Росстата на 1 января 2024 года, занимает по количеству населения третье место в Сибири и тринадцатое — среди других российских городов-миллионников. Таким образом, переезд в него может стать неплохим решением, если вы устали от полной суеты жизни в мегаполисах, но при этом хотите жить в крупном городе.
Омск территориально разделен на пять административных округов или районов:
Город Омск был основан в 1716 году русским военным и государственным деятелем, генерал-майором, сподвижником Петра I, казаком Иваном Бухгольцем.
Со временем, Омск стал местом, куда ссылали неугодных царю людей — в частности, здесь отбывал наказание известный русский писатель Федор Достоевский, и впоследствии его именем были названы улица, университет и библиотека. Вынужденный переезд в Омск совершали и другие, не менее знаменитые, ссыльные.
В общем, на заре своего существования город был не особо привлекательным для переезда в него потенциальных переселенцев, однако все в корне изменилось после строительства Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб) и ее южного обводного пути через Курган и Петропавловск. А во время Гражданской войны Омск с подачи адмирала Александра Колчака стали называть Белой столицей — сначала Сибири, а затем и всей России, и переезд сюда в те времена был большой удачей.
После того, как город перешел в руки большевиков, гордое звание Белой столицы России аукнулось Омску многолетней опалой: почти четверть века он просуществовал, что называется, на голодном пайке и был реабилитирован только после Великой Отечественной войны.
В городе были построены новые промышленные предприятия, а в середине прошлого века в Сибири нашли нефть, и в Омске появился нефтеперерабатывающий завод. Со временем, этот населенный пункт сумел составить конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу по количеству желающих в нем поселиться.
По состоянию на 1 января 2024 года в Омске проживают 1 104 485 человек.
Для сравнения: в административном центре Сибирского федерального округа Новосибирске живет 1 633 851 человек, а во втором по количеству населения сибирском городе Екатеринбурге — 1 536 183.
Среди жителей Омска проживают представители различных национальностей, в том числе:
Жилье в Омске купить достаточно просто — ассортимент большой, и планируя переезд, вполне реально отыскать подходящий вариант на любой вкус, потребности и кошелек.
В городе и его окрестностях можно поселиться как:
Ориентировочные цены взяты с одной из омских досок объявлений по продаже недвижимости, так что, планируя переезд в Омск, стоит хорошенько изучить эти ресурсы.
Плата за квартиру
Согласно постановлению № 950-п «О плате за содержание жилого помещения» от 6 декабря 2024 года, опубликованному мэрией Омска, плата за квадратный метр в многоквартирных домах с лифтами, мусоропроводами и системами дымоудаления и пожаротушения в 2025 году составляет 43,76 руб. (для квартир без газовых плит) и 45,10 руб. (для квартир с газовыми плитами).
Омск — крупный транспортный узел: помимо железной дороги, в нем есть международный аэропорт и речной вокзал, благодаря которому можно принимать не только пассажирские теплоходы, но и грузовые суда.
А по городу, помимо автобусов, курсируют также троллейбусы и трамваи.
Одно время даже собирались открыть метро, но впоследствии строительство подземки было свернуто — в основном, из-за болотистой местности и недостаточного финансирования.
Таким образом, при переезде в Омск вы точно не будете оторваны от мира.
С работой в Омске тоже все неплохо: например, по данным аналитиков hh.ru, в январе нынешнего года в Омской области было около полутора тысяч вакансий с зарплатой не менее 200 тысяч рублей. Так что тому, кто решится на переезд в Омск, с большой долей вероятности, удастся без проблем найти себе занятие по душе.
Средняя зарплата по Омску за III квартал 2024 года составила 62 687 рублей. Среди наиболее хорошо оплачиваемых профессий:
А самую низкую оплату труда в Омске получают работники туристической сферы и общепита, специалисты, занимающиеся продажами, продавцы-кассиры, неквалифицированные рабочие и др.
Помимо общеобразовательных школ и детских садов, в Омске работает сеть детских технопарков «Кванториум», где дети могут изучить различные:
А в естественно-научных центрах образования можно получить дополнительные знания по информатике, ОБЖ, химии, физике и биологии. Есть программы и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Что же касается получения высшего образования в Омске, то омские вузы предлагают образование по разным направлениям:
В Омске есть, где отдохнуть и детям, и взрослым.
С малышами можно посетить Детский зоопарк на улице Маршала Жукова (полный билет обойдется в 250 рублей, а дети до пяти лет могут пройти бесплатно).
Еще в городе работает парк развлечений «Вокруг света», расположенный на территории парка культуры и отдыха «Зеленый Остров», на берегу реки Иртыш — катание на большинстве аттракционов стоит 390 рублей.
Также можно еще посетить Центральный парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ (аттракционы — 130-230 рублей, вход на каток — 300 рублей).
Кроме того, можно:
В целом, если вы решитесь на переезд в Омск, вы сможете без труда найти возможности для отдыха и культурного времяпрепровождения.
Омск расположен на одной широте с Москвой, и климат в нем умеренно континентальный: температура воздуха
Среднегодовая же температура в городе — плюс 2°С, что обязательно нужно принимать во внимание тому, кто решится на переезд.
А вот с экологией в Омске не все гладко, так как в городе немало предприятий, загрязняющих окружающую среду. Например, жители Чкаловского поселка, который находится на территории Октябрьского округа, нередко страдают от выбросов и химического запаха, производимых Сажевым заводом и ТЭЦ-5.
Как правило, Омск нравится тем, кто приезжает в город на время или в гости к родственникам, а вот мнение местных жителей о своем городе неоднозначно. Ниже вы сможете ознакомиться с обеими точками зрения и на основании их сделать вывод о целесообразности переезда в Омск на постоянное проживание.
На сайте «Отзовик» жители и гости Омска описывают его как самый красивый в Сибири, уютный и душевный, имеющий богатую историю. Также отмечают наличие в Омске большого количества вузов, театров, музеев и памятников, а еще пишут, что в городе обустроено множество парков и зеленых зон.
«Очень большой город, очень красивый, чистый, ухоженный, развивающийся. Отличная медицина, инфраструктура, много учебных заведений. Очень большое внимание уделяется фасадам, дороги практически везде сделаны.
Зарплаты повысились. Народ доброжелательный, конечно иногда можно встретить недовольных людей, но это в любом городе так. Транспортное сообщение отличное, а если вы не уехали до 11 часов ночи, то можно вызвать такси недорого. Экология и цены как и в любом городе миллионнике. Много магазинов, где можно купить недорого всё, что угодно. Много новостроек, при этом строятся новые школы и садики. Устроить детей можно хоть в гимназию, миллион кружков, секций не только при школе, но и Олимпийского резерва. Безработицы просто нет! Много дач даже в черте города, можно купить недорого, всё растет, как на юге. Много санаториев, баз отдыха! Чистые озёра не только за городом, но и в городе, за которыми ухаживают. Количество солнечных дней давно приравнено к Сочи. Зима, как зима, с чистым снегом. Дороги чистят я. Коммунальные службы работают, как часы. Кстати, коммунальные платежи невысокие, газ, вода, ЖКХ, капремонт вообще копейки. Много соцслужб для пенсионеров, многодетных семей», — пишет пользователь «Отзовика» Юлия.
С ней солидарна и местная жительница Марина Винокурова, которая отмечает, что любит Омск и уезжать не собирается:
«Многие мои знакомые и друзья уехали из Омска, сменили место жительства. А я люблю свой город и уезжать никуда не хочу и не собираюсь. И кто бы мне, плохо о нем не говорил, не соглашусь ни с кем. Омск очень красивый город, в нем много мест, которые я люблю посещать. Концертный зал Филармонии, Органный зал, Музей имени Врубеля и многое другое. А какие сейчас красивые парки и скверы. Прекрасная отреставрированная набережная. Улица Ленина отдельная тема для разговора. В вечернее время, самое любимое место досуга для молодых Омичей. Парк победы отличное место для прогулок на природе, много хвойных деревьев, большая и чистая территория», — делится она своими впечатлениями о родном городе.
Однако в отзывах жителей Омска немало упоминаний и о минусах постоянного проживания в городе. Так, пользователь с ником 55Olga, рассказывая о сравнительно недавнем переезде в Омск, жалуется на то, что здесь буквально нечем дышать.
«Мы с семьей переехали в Омск в 2013 году. Это настоящая ошибка, из Омска нужно бежать. За 10 лет я написала множество жалоб на выбросы, которыми постоянно травят омичей. В Омске нечем дышать! Вы не найдете тут воздуха.
Если собираетесь ехать в Омск на ПМЖ, то будьте готовы просыпаться по ночам от удушливого химического запаха, от которого никуда не деться!!! На здоровье это влияет самым радикальным образом, обязательно изучите статистику по заболеваниям (аллергии, астма, онкология и т. д.)», — уточняет она.
Коренные жители Омска или же те, кто некоторое время назад совершил переезд в этот город на ПМЖ, помимо плохой экологической обстановки, отмечают также проблемы с транспортом, школьным образованием и здравоохранением.
«Из всего нравится только погода. И то, только летом и если не льёт ливень. Ужасная (с марта 2018 г.) экологическая обстановка, хим. выбросы, дорогая и только платная медицина, нехватка учителей, очень много мигрантов и этнических групп. Неразвитая транспортная доступность города. Дорогие авиа/жд билеты. Стареющее местное население, отток молодежи. Отвратительное качество дорогостоящих новостроек. Нет парков, аллей — негде гулять, деревья вырубают, новые не высаживают. Окна не открыть — то тошнотворные выбросы От заводов, То гарь от горящих свалок, то частный сектор топит мусором печки. Трэш, короче, если постоянно жить в этом городе», — пишет пользователь «Отзовика» Svetlana 55555.
Таким образом, решаться или нет на переезд в Омск — дело за вами. В любом случае, необходимо предварительно все хорошенько обдумать и оценить риски, а также предусмотреть и другие варианты — на случай, если первые впечатления об Омске окажутся ошибочными, и жизнь в этом городе спустя некоторое время вас перестанет устраивать.