gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:55

Published 19 февраля, 09:55

Modified 19 февраля, 09:57

Updated 19 февраля, 09:57

Омский губернатор Хоценко обозначил ключевой региональный приоритет

Омский губернатор Хоценко обозначил ключевой региональный приоритет

19 февраля 2025, 09:55
Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области.
Такое заявление губернатор сделал во время визита на агропредприятие «Агрокультура» в Дружино.

Сегодня, 19 февраля, глава региона Виталий Хоценко посетил предприятие «Агрокультура», на котором круглогодично выращивают овощи для жителей Омской области. В теплицах в Дружино применяются самые передовые технологии. Это позволяет весь год получать урожай свежих и экологически чистых овощей закрытого грунта. На предприятии, например, занимаются выращиванием огурцов, салата, небольших партий микрозелени.

Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области

Во время визита губернатор заявил, что развитие подобных предприятий для региона — это обеспечение продовольственной безопасности. Хоценко также пообещал оказать поддержку этому стратегически важному агропредприятию.

В Омской области учителям выделили более 4,7 млрд рублей по поручению Виталия Хоценко
Узнать подробнее
#Экономика#Омск#Новости#Развитие#Виталий Хоценко#Продовольствие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика