Омский губернатор Хоценко обозначил ключевой региональный приоритет

Сегодня, 19 февраля, глава региона Виталий Хоценко посетил предприятие «Агрокультура», на котором круглогодично выращивают овощи для жителей Омской области. В теплицах в Дружино применяются самые передовые технологии. Это позволяет весь год получать урожай свежих и экологически чистых овощей закрытого грунта. На предприятии, например, занимаются выращиванием огурцов, салата, небольших партий микрозелени.