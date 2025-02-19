Омский Горсовет принял очередные поправки к городскому бюджету

В Омском городском Совете сегодня, 19 февраля, прошло очередное пленарное заседание. В повестке было в том числе обсуждение поправок к городскому бюджету на 2025 год. Как уже писал Город55, Доходная часть бюджета увеличивается на 216,4 млн рублей за счет целевых субсидий с вышестоящих уровней, которые пойдут на капитальный ремонт школ и содержание дорог.