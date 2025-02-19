Омский Горсовет принял очередные поправки к городскому бюджету

Posted 19 февраля, 04:55
Published 19 февраля, 04:55
Modified 19 февраля, 04:57
Updated 19 февраля, 04:57
В Омском городском Совете сегодня, 19 февраля, прошло очередное пленарное заседание. В повестке было в том числе обсуждение поправок к городскому бюджету на 2025 год. Как уже писал Город55, Доходная часть бюджета увеличивается на 216,4 млн рублей за счет целевых субсидий с вышестоящих уровней, которые пойдут на капитальный ремонт школ и содержание дорог.
Глава финансового департамента мэрии Ольга Илютикова рассказала депутатам, что в бюджет включены еще и средства, поступившие от омичей на реализацию инициативных проектов. В расходы будет заложено софинансирование для участия в конкурсе на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» в размере 57 млн рублей (в рамках этого нацпроекта планируется модернизировать тепловые сети).
Поправки к бюджету прошли предварительное обсуждение в профильном комитете городского Совета, а сегодня были одобрены окончательно. В итоге общие доходы муниципалитета теперь составляют 39,9 млрд рублей.
Стоит отметить, что поправки к бюджету традиционно принимаются в течение всего года. Первые изменения бюджета-2025 были утверждены в январе.