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Posted 19 февраля, 04:55

Published 19 февраля, 04:55

Modified 19 февраля, 04:57

Updated 19 февраля, 04:57

В Омском Горсовете одобрили новые поправки к городскому бюджету

Омский Горсовет принял очередные поправки к городскому бюджету

19 февраля 2025, 04:55

В Омском Горсовете одобрили новые поправки к городскому бюджету

Увеличились и доходы, и расходы муниципалитета.

В Омском городском Совете сегодня, 19 февраля, прошло очередное пленарное заседание. В повестке было в том числе обсуждение поправок к городскому бюджету на 2025 год. Как уже писал Город55, Доходная часть бюджета увеличивается на 216,4 млн рублей за счет целевых субсидий с вышестоящих уровней, которые пойдут на капитальный ремонт школ и содержание дорог.

Глава финансового департамента мэрии Ольга Илютикова рассказала депутатам, что в бюджет включены еще и средства, поступившие от омичей на реализацию инициативных проектов. В расходы будет заложено софинансирование для участия в конкурсе на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» в размере 57 млн рублей (в рамках этого нацпроекта планируется модернизировать тепловые сети).

Поправки к бюджету прошли предварительное обсуждение в профильном комитете городского Совета, а сегодня были одобрены окончательно. В итоге общие доходы муниципалитета теперь составляют 39,9 млрд рублей.

Стоит отметить, что поправки к бюджету традиционно принимаются в течение всего года. Первые изменения бюджета-2025 были утверждены в январе.

Омский Горсовет одобрил первые поправки к бюджету на 2025 год
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#Николай Эйхвальд#Омск#Бюджет#Новости#Горсовет
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