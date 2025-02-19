Омский «Авангард» в упорной борьбе победил действующего чемпиона КХЛ

«Магнитке» удалось сравнять в начале второго периода. С передачи Люка Джонсона шайбу в ворота отправил Никита Камалов. В середине матча у «Металлурга» удалился Егор Яковлев за удар клюшкой. «Авангард» в течение двух минут расстреливал ворота соперника, но шайба в створ не зашла. А следом у гостей на скамейку штрафников поехал Робин Пресс, после чего омичи вновь вышли вперед — 2:1. Отличился Джованни Фьоре. В атаке также участвовали Райан Спунер и Константин Окулов.