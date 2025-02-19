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Posted 19 февраля, 15:49

Published 19 февраля, 15:49

Modified 19 февраля, 15:52

Updated 19 февраля, 15:52

«Авангард» забрал два очка в матче с «Металлургом»

Омский «Авангард» в упорной борьбе победил действующего чемпиона КХЛ

19 февраля 2025, 15:49
Фото: ХК Авангард. «Авангард» забрал два очка в матче с «Металлургом»
Матч против «Металлурга» завершился со счетом 2:1. У омичей отличились Иван Игумнов и Джованни Фьоре.

Омский «Авангард» сегодня, 19 февраля, принимал на домашнем льду магнитогорский «Металлург». «Ястребы» победили со счетом 2:1.

Счет во встрече открыли «ястребы» на 3-й минуте матча. С передачи Николая Прохоркина и Семена Чистякова шайбу забросил Иван Игумнов. На 9-й минуте «Металлург» остался в меньшинстве — Александр Петунин получил штраф за подножку. «Авангард» не смог реализовать большинство. На 15-й минуте капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов также отправился в штраф-бокс за удар коленом. Омичи выстояли в меньшинстве. Со счетом 1:0 в пользу «Авангарда» команды ушли на перерыв.

Фото: ХК Авангард

«Магнитке» удалось сравнять в начале второго периода. С передачи Люка Джонсона шайбу в ворота отправил Никита Камалов. В середине матча у «Металлурга» удалился Егор Яковлев за удар клюшкой. «Авангард» в течение двух минут расстреливал ворота соперника, но шайба в створ не зашла. А следом у гостей на скамейку штрафников поехал Робин Пресс, после чего омичи вновь вышли вперед — 2:1. Отличился Джованни Фьоре. В атаке также участвовали Райан Спунер и Константин Окулов.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Металлургу» необходимо было отыгрываться. Такая возможность им предоставилась после удаления у «Авангарда» Павла Леуки за подножку. Но «ястребы» хорошо сыграли в обороне. Под конец основного времени гости заменили голкипера на шестого полевого игрока, но счет на табло не изменился — 2:1.

Статистика матча:

  • Броски: 42-58;
  • Броски в створ: 20-27;
  • Голы: 2-1;
  • Вбрасывания: 37-28;
  • Блокированные броски: 20-12;
  • Силовые приемы: 20-11;
  • Отборы: 3-4;
  • Потери: 7-7;
  • Перехваты: 10-10;
  • Время в атаке: 09:12–18:00;
  • Штраф: 6-8.

Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 22 февраля, против хабаровского «Амура». Встреча на G-Drive Арене начнется в 17 часов.

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