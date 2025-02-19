Омский «Авангард» в упорной борьбе победил действующего чемпиона КХЛ

Posted 19 февраля, 15:49
Published 19 февраля, 15:49
Modified 19 февраля, 15:52
Updated 19 февраля, 15:52
Омский «Авангард» сегодня, 19 февраля, принимал на домашнем льду магнитогорский «Металлург». «Ястребы» победили со счетом 2:1.
Счет во встрече открыли «ястребы» на 3-й минуте матча. С передачи Николая Прохоркина и Семена Чистякова шайбу забросил Иван Игумнов. На 9-й минуте «Металлург» остался в меньшинстве — Александр Петунин получил штраф за подножку. «Авангард» не смог реализовать большинство. На 15-й минуте капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов также отправился в штраф-бокс за удар коленом. Омичи выстояли в меньшинстве. Со счетом 1:0 в пользу «Авангарда» команды ушли на перерыв.
«Магнитке» удалось сравнять в начале второго периода. С передачи Люка Джонсона шайбу в ворота отправил Никита Камалов. В середине матча у «Металлурга» удалился Егор Яковлев за удар клюшкой. «Авангард» в течение двух минут расстреливал ворота соперника, но шайба в створ не зашла. А следом у гостей на скамейку штрафников поехал Робин Пресс, после чего омичи вновь вышли вперед — 2:1. Отличился Джованни Фьоре. В атаке также участвовали Райан Спунер и Константин Окулов.
В третьем периоде «Металлургу» необходимо было отыгрываться. Такая возможность им предоставилась после удаления у «Авангарда» Павла Леуки за подножку. Но «ястребы» хорошо сыграли в обороне. Под конец основного времени гости заменили голкипера на шестого полевого игрока, но счет на табло не изменился — 2:1.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 22 февраля, против хабаровского «Амура». Встреча на G-Drive Арене начнется в 17 часов.