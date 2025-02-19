Омские хоккеисты застряли в Норильске на двое суток из-за опасной погоды

Posted 19 февраля, 11:35
Published 19 февраля, 11:35
Modified 19 февраля, 18:09
Updated 19 февраля, 18:09
Хоккейная команда «Омские крылья», выступающая во Всероссийской хоккейной лиге, не смогла вовремя вылететь из Норильска из-за опасной погоды. 17 февраля омичи провели матч с местным ХК «Норильск» (проиграли в овертайме со счетом 2:3), но отправились домой только сегодня днем, спустя почти двое суток.
Такая ситуация возникла из-за погодных условий в северном городе, из-за мощного ветра вчера там пришлось закрыть дорогу в аэропорт.
Напомним, что недавно «Авангард» вернулся из дальневосточного турне. В двух матчах омичи набрали максимальные 4 очка. 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 февраля одолели хабаровский «Амур» с разгромным счетом 7:1.