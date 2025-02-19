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Posted 19 февраля, 11:35

Published 19 февраля, 11:35

Modified 19 февраля, 18:09

Updated 19 февраля, 18:09

«Омские крылья» застряли в Норильске из-за погоды

Омские хоккеисты застряли в Норильске на двое суток из-за опасной погоды

19 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI. «Омские крылья» застряли в Норильске из-за погоды
После матча с местным ХК «Норильск» омичи не могли покинуть город из-за сильного ветра и метели.

Хоккейная команда «Омские крылья», выступающая во Всероссийской хоккейной лиге, не смогла вовремя вылететь из Норильска из-за опасной погоды. 17 февраля омичи провели матч с местным ХК «Норильск» (проиграли в овертайме со счетом 2:3), но отправились домой только сегодня днем, спустя почти двое суток.

Такая ситуация возникла из-за погодных условий в северном городе, из-за мощного ветра вчера там пришлось закрыть дорогу в аэропорт.

Напомним, что недавно «Авангард» вернулся из дальневосточного турне. В двух матчах омичи набрали максимальные 4 очка. 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 февраля одолели хабаровский «Амур» с разгромным счетом 7:1.

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