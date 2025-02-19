Омские хоккеисты застряли в Норильске на двое суток из-за опасной погоды

Хоккейная команда «Омские крылья», выступающая во Всероссийской хоккейной лиге, не смогла вовремя вылететь из Норильска из-за опасной погоды. 17 февраля омичи провели матч с местным ХК «Норильск» (проиграли в овертайме со счетом 2:3), но отправились домой только сегодня днем, спустя почти двое суток.