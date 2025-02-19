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Posted 19 февраля, 06:46

Published 19 февраля, 06:46

Modified 19 февраля, 06:50

Updated 19 февраля, 06:50

Штраф и давление омской прокуратуры помогли закончить ремонт больницы

Омская прокуратура «разбудила» подрядчика: ремонт кровли больницы закончился штрафом

19 февраля 2025, 06:46
Фото: 1MI. Штраф и давление омской прокуратуры помогли закончить ремонт больницы

Омская городская больница получила новую крышу

Компания игнорировала претензионные письма.

В ходе проверки прокуратуры Советского округа выяснилось, что работы по ремонту кровли здания БУЗОО «Городская больница № 3» шли очень медленно, и подрядчик — компания «Инстрой» — опоздала на четыре месяца. Руководство компании не реагировало на письма больницы с просьбой ускорить работы.

Крыша до ремонта
Крыша после ремонта
Крыша до ремонта. Фото: Прокуратура Омской области

После того как прокуратура привлекла подрядчика к административной ответственности и наложила штраф в 30 тысяч рублей, работы завершились. Напомним, в Омской области перевозчику выплатили задержанную субсидию также после вмешательства.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Капремонт#Здравоохранение#Административная ответственность
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