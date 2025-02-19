Омская прокуратура «разбудила» подрядчика: ремонт кровли больницы закончился штрафом

Posted 19 февраля, 06:46
Published 19 февраля, 06:46
Modified 19 февраля, 06:50
Updated 19 февраля, 06:50
В ходе проверки прокуратуры Советского округа выяснилось, что работы по ремонту кровли здания БУЗОО «Городская больница № 3» шли очень медленно, и подрядчик — компания «Инстрой» — опоздала на четыре месяца. Руководство компании не реагировало на письма больницы с просьбой ускорить работы.
После того как прокуратура привлекла подрядчика к административной ответственности и наложила штраф в 30 тысяч рублей, работы завершились. Напомним, в Омской области перевозчику выплатили задержанную субсидию также после вмешательства.