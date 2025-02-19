«Однушка», наркотики, грязь: в Омске забрали троих детей под опеку государства

Posted 19 февраля, 08:11
Published 19 февраля, 08:11
Modified 19 февраля, 08:18
Updated 19 февраля, 08:18
В Омске троих детей забрали из неблагополучной семьи и передали под опеку государства. Родители вели асоциальный образ жизни, не работали, употребляли запрещенные вещества и не заботились о своих сыновьях. ГУФССП России по Омской области сообщает, что дети росли в грязи и беспорядке, носили рваную одежду и жили в условиях, которые мешали их развитию. После многочисленных проверок органы опеки добились ограничения родительских прав, и теперь мальчики 9, 7 и 2 лет находятся в безопасности.
Семья жила в Чкаловске в крошечной однокомнатной квартире. Родители давно стояли на учете в полиции, но не делали попыток изменить свою жизнь. Инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники органов опеки регулярно навещали их, но ситуация только ухудшалась. В итоге суд принял решение лишить взрослых родительских прав и передать детей под государственную защиту.
Когда сотрудники органа принудительного исполнения приехали за детьми, родители отказались открывать дверь. Соседи рассказали, что они вообще ни с кем не общаются и никого не впускают в квартиру.
Сотрудники органов власти уговорили 37-летнюю омичку и ее 38-летнего сожителя не создавать скандала ради детей. В итоге дверь все-таки открыли, и старшему мальчику позволили собрать вещи. Двухлетний малыш испугался и заплакал, но приставы смогли его успокоить. Среднего сына забрали прямо из школы. Детей передали на попечение государства.
Ранее стало известно, что у 22-летней матери из омской деревни Юрьево не будут забирать троих детей.