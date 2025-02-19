«Однушка», наркотики, грязь: в Омске забрали троих детей под опеку государства

В Омске троих детей забрали из неблагополучной семьи и передали под опеку государства. Родители вели асоциальный образ жизни, не работали, употребляли запрещенные вещества и не заботились о своих сыновьях. ГУФССП России по Омской области сообщает, что дети росли в грязи и беспорядке, носили рваную одежду и жили в условиях, которые мешали их развитию. После многочисленных проверок органы опеки добились ограничения родительских прав, и теперь мальчики 9, 7 и 2 лет находятся в безопасности.