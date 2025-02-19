gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:11

Published 19 февраля, 08:11

Modified 19 февраля, 08:18

Updated 19 февраля, 08:18

В Омской области передали троих детей из неблагополучной семьи под опеку государства

«Однушка», наркотики, грязь: в Омске забрали троих детей под опеку государства

19 февраля 2025, 08:11
Фото: 1MI. В Омской области передали троих детей из неблагополучной семьи под опеку государства

В Омске у родителей-наркоманов забрали троих детей

Самому младшему ребенку исполнилось два года.

В Омске троих детей забрали из неблагополучной семьи и передали под опеку государства. Родители вели асоциальный образ жизни, не работали, употребляли запрещенные вещества и не заботились о своих сыновьях. ГУФССП России по Омской области сообщает, что дети росли в грязи и беспорядке, носили рваную одежду и жили в условиях, которые мешали их развитию. После многочисленных проверок органы опеки добились ограничения родительских прав, и теперь мальчики 9, 7 и 2 лет находятся в безопасности.

Семья жила в Чкаловске в крошечной однокомнатной квартире. Родители давно стояли на учете в полиции, но не делали попыток изменить свою жизнь. Инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники органов опеки регулярно навещали их, но ситуация только ухудшалась. В итоге суд принял решение лишить взрослых родительских прав и передать детей под государственную защиту.

Когда сотрудники органа принудительного исполнения приехали за детьми, родители отказались открывать дверь. Соседи рассказали, что они вообще ни с кем не общаются и никого не впускают в квартиру.

Сотрудники органов власти уговорили 37-летнюю омичку и ее 38-летнего сожителя не создавать скандала ради детей. В итоге дверь все-таки открыли, и старшему мальчику позволили собрать вещи. Двухлетний малыш испугался и заплакал, но приставы смогли его успокоить. Среднего сына забрали прямо из школы. Детей передали на попечение государства.

Ранее стало известно, что у 22-летней матери из омской деревни Юрьево не будут забирать троих детей.

«Дети голые, взрослых нет»: в Омской области проверили неблагополучную семью
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Общество#Омск#Дети#Новости#Опека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика