Неприятное явление заставило страдать омичей с самого утра

Отметим, что на этой неделе других магнитных бурь не предсказывается. Тем не менее, в конце февраля магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, что также может вызвать небольшие колебания. Ранее стало известно, какая весна ожидается в Омской области и когда стоит ожидать таяния снега.