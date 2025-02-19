Неприятное явление заставило страдать омичей с самого утра

Posted 19 февраля, 05:38
Published 19 февраля, 05:38
Modified 19 февраля, 05:43
Updated 19 февраля, 05:43
Сегодня, 19 февраля, в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бури составил G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли. Пик активности пришелся на раннее утро.
Отметим, что на этой неделе других магнитных бурь не предсказывается. Тем не менее, в конце февраля магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, что также может вызвать небольшие колебания. Ранее стало известно, какая весна ожидается в Омской области и когда стоит ожидать таяния снега.