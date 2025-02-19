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Posted 19 февраля, 05:38

Published 19 февраля, 05:38

Modified 19 февраля, 05:43

Updated 19 февраля, 05:43

Магнитная буря заставит страдать омичей

Неприятное явление заставило страдать омичей с самого утра

19 февраля 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря заставит страдать омичей
Магнитная буря накрыла Омск в среду, 19 февраля.

Сегодня, 19 февраля, в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бури составил G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли. Пик активности пришелся на раннее утро.

Прогноз магнитных бурь на 19–21 февраля
Прогноз магнитных бурь на 19–21 февраля. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что на этой неделе других магнитных бурь не предсказывается. Тем не менее, в конце февраля магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, что также может вызвать небольшие колебания. Ранее стало известно, какая весна ожидается в Омской области и когда стоит ожидать таяния снега.

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#Риана Дязанцева#Омск#Астрономия#Магнитная буря#Магнитосфера#Колебания
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