gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:55

Published 19 февраля, 08:55

Modified 19 февраля, 08:57

Updated 19 февраля, 08:57

В Омской области простятся с молодым бойцом, погибшим осенью на СВО

Находился в зоне СВО с самого начала: в Омской области простятся с молодым бойцом

19 февраля 2025, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области простятся с молодым бойцом, погибшим осенью на СВО

Гибель молодого человека наступила во время выполнения боевого задания.

Завтра, 20 февраля, в ауле Домбай, который находится в Марьяновском районе, простятся с участником СВО. Серик Габдуллин 1996 года рождения, как сообщили в официальном сообществе администрации Москаленского поселения, погиб, выполняя боевое задание в зоне спецоперации. Произошло это еще 1 октября 2024 года.

Известно, что сразу после срочной службы в 2016 году Габдуллин отправился служить по контракту. В зоне СВО молодой человек находился с самого начала — с февраля 2022 года.

Прощание с погибшим бойцом пройдет с 11 до 12 часов в мечети на улице Центральная.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Конец СВО близко? Что эксперты говорят о военном конфликте с приходом к власти Трампа
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Новости#Марьяновский район#Похороны#Прощание#Сво#Участник СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика