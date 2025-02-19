Находился в зоне СВО с самого начала: в Омской области простятся с молодым бойцом

Posted 19 февраля, 08:55
Published 19 февраля, 08:55
Modified 19 февраля, 08:57
Updated 19 февраля, 08:57
Завтра, 20 февраля, в ауле Домбай, который находится в Марьяновском районе, простятся с участником СВО. Серик Габдуллин 1996 года рождения, как сообщили в официальном сообществе администрации Москаленского поселения, погиб, выполняя боевое задание в зоне спецоперации. Произошло это еще 1 октября 2024 года.
Известно, что сразу после срочной службы в 2016 году Габдуллин отправился служить по контракту. В зоне СВО молодой человек находился с самого начала — с февраля 2022 года.
Прощание с погибшим бойцом пройдет с 11 до 12 часов в мечети на улице Центральная.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.