Можно ли укрепить иммунитет без лекарств? Советы врачей

Почему иммунитет так важен для здоровья Виды иммунитета Как определить, что у вас имеются проблемы с иммунитетом Разница между детским и взрослым иммунитетом Почему иммунитет зимой и весной нуждается в особой поддержке Способы укрепления иммунитета С помощью лекарств Иными методами Продукты, которые помогут укрепить иммунитет

В холодное время года люди часто болеют простудными заболеваниями, поэтому многих интересует вопрос: как укрепить иммунитет, и можно ли это делать своими силами, не принимая лекарственных препаратов? О том, как поднять иммунитет зимой — читайте в статье.

Почему иммунитет так важен для здоровья Иммунитетом называют способность организма защищаться от различных инфекций. Иммунная система умеет отличать собственные клетки тела от чужеродных антигенов (бактерий, вирусов и др.), вырабатывая в ответ антитела и обеспечивая так называемый «иммунный ответ» — комплексную реакцию, направленную на избавление от чужеродного «вторжения» в организм. Помимо обнаружения и уничтожения проникших в организм извне возбудителей болезней, иммунная система также способна отличать здоровые клетки от измененных (раковых) и избавляться от последних. А еще иммунитет принимает активное участие в заживляющих и восстановительных процессах после повреждения тканей организма. Иммунная система умеет отличать собственные клетки тела от чужеродных, вырабатывая антитела . Фото: scientificrussia.ru Виды иммунитета Иммунитет бывает: врожденным (первичная защита организма);

(первичная защита организма); адаптивным (вырабатывающимся на конкретную угрозу — например, на вирус гриппа);

(вырабатывающимся на конкретную угрозу — например, на вирус гриппа); приобретенным (в некоторых случаях остается после иммунного ответа на патоген и в дальнейшем позволяет организму не заболеть, если приходится столкнуться с тем же самым патогеном вновь). Кроме того, иммунная реакция может быть: активной, когда организм сам сталкивается с угрозой и отвечает на нее, вырабатывая соответствующие антитела, пассивной, когда антитела попадают к человеку либо от матери через грудное молоко, либо вводятся в виде иммуноглобулинов, чтобы поднять иммунитет при лечении того или иного инфекционного заболевания. Как определить, что у вас имеются проблемы с иммунитетом Понять, что ваш иммунитет находится в ослабленном состоянии и не работает должным образом, можно по следующим признакам: вы часто болеете простудными заболеваниями;

у вас имеются хронические инфекционные болезни (органов дыхания, мочеполовой системы и др.), которые часто обостряются;

вы ощущаете постоянную усталость, слабость и разбитость, эмоциональную нестабильность и апатию;

у вас может длительное время держаться повышенная температура тела (в диапазоне 37-38 градусов);

вы отмечаете увеличение лимфоузлов и частую потливость, у вас плохо заживают повреждения кожи, часто образуются гнойнички и фурункулы, грибковые поражения ногтей и слизистых;

могут иметь место нарушения структуры волос и ногтей, а также появление аллергических реакций на вещества, на которые вы не реагировали ранее. Нужно ли сразу бежать к врачу, заметив у себя один или несколько признаков из перечисленных? Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт благотворительного фонда «Подсолнух», кандидат медицинских наук Белла Брагвадзе считает, что помощь специалиста может потребоваться не во всех случаях. «Тут есть хорошая подсказка. Если эти частые заболевания — простые ОРВИ, то, скорее всего, грубой иммунологической патологии нет. Но если каждое ОРВИ заканчивается осложнениями, например, синуситом, гайморитом, гнойным отитом, обязательно нужно обратиться к иммунологу», — рассказала Брагвадзе в беседе с сотрудниками Фонда «СПИД.ЦЕНТР». Если каждое ОРВИ заканчивается осложнениями, обязательно нужно обратиться к иммунологу . Фото: Изображение Midjourney Разница между детским и взрослым иммунитетом У маленьких детей иммунитет почти полностью врожденный. Со временем, правда, они становятся более уязвимыми к инфекциям, что связано с активным ростом и интенсивным метаболизмом, и особенно восприимчивы к болезням детские организмы примерно в возрасте 4-6 и 10-12 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. «Иммунные системы детей и взрослых различаются. Дети, из-за своих особенностей, имеют повышенный риск заболеваний, особенно в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие», — пояснила эксперт, добавив, что особенно восприимчивы к болезням детские организмы примерно в возрасте 4-6 и 10-12 лет. Взрослые же люди, как правило, имеют приобретенный, либо адаптивный иммунитет — то есть, для повышения сопротивляемости организма к тому или иному заболеванию человеку необходимо самостоятельно переболеть им или привиться от него. Почему иммунитет зимой и весной нуждается в особой поддержке Если после летнего изобилия организм человека насыщен витаминами, то к весне этот запас истощается, а новые полезные вещества накапливаются крайне медленно и в небольшом количестве, поскольку в рационе уменьшается количество свежих овощей, фруктов и зелени. Кроме того, зимой люди остро ощущают так называемое «солнечное голодание» — когда недостаток ультрафиолета приводит к дефициту в организме витамина D, который жизненно необходим для полноценной работы иммунной системы. И наконец, в холодное время года люди часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями и вынуждены принимать антибиотики, которые, в свою очередь, угнетают иммунитет. Негативное влияние зимнего времени года на иммунную систему подтвердил в беседе с «АиФ» врач-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Ин­ститута клинической медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, руководитель Международной лаборатории иммунопатологии, профессор, академик РАН Александр Караулов. «Сезонные изменения иммунной системы известны и очевидны, что и подтверждается подъемами заболеваемости в определённое время года. Есть, например, исследования, которые установили как суточный, так и годичный цикл активности иммунных генов. Одни гены более активны у людей летом, другие — зимой. Например, зимой у нас „пробуждаются“ гены, отвечающие за воспаление, а противовоспалительные гены, наоборот, находятся в сонном состоянии. Поэтому в холодное время года, особенно когда температура воздуха нестабильная, с резкими перепадами, мы чаще болеем. Кстати, и типы вирусов тоже зависят от сезона. Например, энтеровирусы активнее летом, а аденовирусы, вирусы гриппа — в осенне-зимний период. Другие возбудители — риновирусы, коронавирусы — в рабочей форме круглогодично», — отметил эксперт. Караулов также добавил, что для весны характерно снижение барьерной функции организма, так как даже резкое потепление и увеличение солнечной активности для организма стресс, не говоря уже о переменчивой погоде. Зимой люди остро ощущают так называемое «солнечное голодание» . Фото: Изображение Midjourney Способы укрепления иммунитета Иммунитет можно поднять как с помощью определенных лекарственных средств, применяемых строго в соответствии с врачебными рекомендациями, так и самостоятельно, ведя здоровый образ жизни. По мнению аллерголога-иммунолога, доцента кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, кандидата медицинских наук Елены Надей, состояние иммунной системы человека напрямую зависит от его образа жизни. «Говорят, что здоровье человека на 70% зависит от образа жизни человека, 15% от медицины и 15% от факторов внешней среды. То же самое можно сказать и о нашем иммунитете. Главные факторы, влияющие на работу иммунной системы, известны. Это стресс, бесконтрольный прием лекарств, нерациональное питание, повышенные нагрузки, неполноценный сон, вредные привычки, хронические заболевания и так далее. Но на первом месте, я повторюсь, стоит образ жизни человека», — пояснила эксперт. Состояние иммунной системы человека напрямую зависит от его образа жизни . Фото: Изображение Midjourney С помощью лекарств Для того, чтобы поднять иммунитет, используются такие препараты, как интерфероны, иммуностимуляторы, иммуноглобулины и биогенные стимуляторы, а также средства на растительной основе, витамины и иные средства. Важно! Принимать любые лекарства, предназначенные для укрепления иммунной системы, необходимо после консультации с врачом, поскольку большинство из этих препаратов имеют противопоказания и побочные действия. Иными методами Помимо приема лекарств, поднять иммунитет поможет также ведение здорового образа жизни: правильное питание;

закаливание;

физическая активность;

отказ от вредных привычек;

соблюдение режима бодрствования и сна. Кроме того, необходимо выпивать полтора-два литра чистой воды в день из расчета 30 мл на один килограмм веса. Дело в том, что алкоголь и никотин, равно как хронический недосып, стресс, сидячая работа и питание фастфудом ослабляют работу иммунной системы, препятствуя обнаружению вредоносных микроорганизмов и выработке антител. В то время как регулярные умеренные физические нагрузки, полноценный сон, употребление здоровых продуктов и сведение к минимуму стрессовых ситуаций стимулируют выработку лимфоцитов, запускающих механизмы иммунного ответа и придают организму сил. Елена Надей также рекомендовала ни в коем случае не пренебрегать гигиеническими процедурами. Принимать лекарства для укрепления иммунной системы необходимо после консультации с врачом . Фото: Изображение Midjourney «Не забывайте чистить зубы, часто мыть руки. На руках вирусы могут существовать несколько часов. А на оконных рамах вирус гриппа может задерживаться до 10 дней! Проветривайте дом в обязательном порядке. Делайте влажную уборку как минимум два раза в неделю. Постарайтесь создать гипоаллергенный быт. В период вирусных инфекций чаще гуляйте с детьми на свежем воздухе», — отметила врач, добавив, что взрослым в период сезонных вспышек инфекционных заболеваний можно принимать эхинацею, и при отсутствии аллергии заваривать чай с медом и имбирем. Продукты, которые помогут укрепить иммунитет Поговорим подробнее о правильном питании, которое поможет поднять иммунитет — ну или, по крайней мере, не будут способствовать его снижению, как, например, продукты, содержащие в своем составе много сахара или жира. Итак, если вы хотите поднять свой иммунитет, следует ввести в рацион: кисломолочные продукты (йогурт, кефир), изделия из цельнозерновой муки или каши из цельного зерна, куриный бульон, рыбу и морепродукты, капусту, болгарский перец и шпинат, помидоры, яблоки и цитрусовые, грибы, тыквенную мякоть и чеснок, а также продукты, в состав которых входит цинк — красное мясо, печень, курицу и куриные яйца, фасоль, кунжут, нут и семена тыквы. Кроме того, большую пользу для иммунитета принесет употребление чая, который содержит аминокислоту L-тианин, способствующую активизации иммунной системы. Таким образом, своими силами поднять свой иммунитет и поддерживать его в работоспособном состоянии вполне возможно — было бы желание. И ваш организм обязательно скажет вам спасибо! Читайте также: Метапневмовирус: чем он опасен и грозит ли россиянам новый масочный режим Омичей предупредили об эпидемии свиного гриппа Бешенство: в чем опасность заболевания для людей, симптомы, профилактика