Можно ли укрепить иммунитет без лекарств? Советы врачей

Posted 19 февраля, 11:01
Published 19 февраля, 11:01
Modified 19 февраля, 11:03
Updated 19 февраля, 11:03
Иммунитетом называют способность организма защищаться от различных инфекций. Иммунная система умеет отличать собственные клетки тела от чужеродных антигенов (бактерий, вирусов и др.), вырабатывая в ответ антитела и обеспечивая так называемый «иммунный ответ» — комплексную реакцию, направленную на избавление от чужеродного «вторжения» в организм.
Помимо обнаружения и уничтожения проникших в организм извне возбудителей болезней, иммунная система также способна отличать здоровые клетки от измененных (раковых) и избавляться от последних. А еще иммунитет принимает активное участие в заживляющих и восстановительных процессах после повреждения тканей организма.
Иммунитет бывает:
Кроме того, иммунная реакция может быть:
Понять, что ваш иммунитет находится в ослабленном состоянии и не работает должным образом, можно по следующим признакам:
Нужно ли сразу бежать к врачу, заметив у себя один или несколько признаков из перечисленных? Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт благотворительного фонда «Подсолнух», кандидат медицинских наук Белла Брагвадзе считает, что помощь специалиста может потребоваться не во всех случаях.
«Тут есть хорошая подсказка. Если эти частые заболевания — простые ОРВИ, то, скорее всего, грубой иммунологической патологии нет. Но если каждое ОРВИ заканчивается осложнениями, например, синуситом, гайморитом, гнойным отитом, обязательно нужно обратиться к иммунологу», — рассказала Брагвадзе в беседе с сотрудниками Фонда «СПИД.ЦЕНТР».
У маленьких детей иммунитет почти полностью врожденный. Со временем, правда, они становятся более уязвимыми к инфекциям, что связано с активным ростом и интенсивным метаболизмом, и особенно восприимчивы к болезням детские организмы примерно в возрасте 4-6 и 10-12 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.
«Иммунные системы детей и взрослых различаются. Дети, из-за своих особенностей, имеют повышенный риск заболеваний, особенно в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие», — пояснила эксперт, добавив, что особенно восприимчивы к болезням детские организмы примерно в возрасте 4-6 и 10-12 лет.
Взрослые же люди, как правило, имеют приобретенный, либо адаптивный иммунитет — то есть, для повышения сопротивляемости организма к тому или иному заболеванию человеку необходимо самостоятельно переболеть им или привиться от него.
Если после летнего изобилия организм человека насыщен витаминами, то к весне этот запас истощается, а новые полезные вещества накапливаются крайне медленно и в небольшом количестве, поскольку в рационе уменьшается количество свежих овощей, фруктов и зелени.
Кроме того, зимой люди остро ощущают так называемое «солнечное голодание» — когда недостаток ультрафиолета приводит к дефициту в организме витамина D, который жизненно необходим для полноценной работы иммунной системы.
И наконец, в холодное время года люди часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями и вынуждены принимать антибиотики, которые, в свою очередь, угнетают иммунитет.
Негативное влияние зимнего времени года на иммунную систему подтвердил в беседе с «АиФ» врач-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, руководитель Международной лаборатории иммунопатологии, профессор, академик РАН Александр Караулов.
«Сезонные изменения иммунной системы известны и очевидны, что и подтверждается подъемами заболеваемости в определённое время года. Есть, например, исследования, которые установили как суточный, так и годичный цикл активности иммунных генов. Одни гены более активны у людей летом, другие — зимой. Например, зимой у нас „пробуждаются“ гены, отвечающие за воспаление, а противовоспалительные гены, наоборот, находятся в сонном состоянии. Поэтому в холодное время года, особенно когда температура воздуха нестабильная, с резкими перепадами, мы чаще болеем. Кстати, и типы вирусов тоже зависят от сезона. Например, энтеровирусы активнее летом, а аденовирусы, вирусы гриппа — в осенне-зимний период. Другие возбудители — риновирусы, коронавирусы — в рабочей форме круглогодично», — отметил эксперт.
Караулов также добавил, что для весны характерно снижение барьерной функции организма, так как даже резкое потепление и увеличение солнечной активности для организма стресс, не говоря уже о переменчивой погоде.
Иммунитет можно поднять как с помощью определенных лекарственных средств, применяемых строго в соответствии с врачебными рекомендациями, так и самостоятельно, ведя здоровый образ жизни.
По мнению аллерголога-иммунолога, доцента кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, кандидата медицинских наук Елены Надей, состояние иммунной системы человека напрямую зависит от его образа жизни.
«Говорят, что здоровье человека на 70% зависит от образа жизни человека, 15% от медицины и 15% от факторов внешней среды. То же самое можно сказать и о нашем иммунитете. Главные факторы, влияющие на работу иммунной системы, известны. Это стресс, бесконтрольный прием лекарств, нерациональное питание, повышенные нагрузки, неполноценный сон, вредные привычки, хронические заболевания и так далее. Но на первом месте, я повторюсь, стоит образ жизни человека», — пояснила эксперт.
Для того, чтобы поднять иммунитет, используются такие препараты, как интерфероны, иммуностимуляторы, иммуноглобулины и биогенные стимуляторы, а также средства на растительной основе, витамины и иные средства.
Важно! Принимать любые лекарства, предназначенные для укрепления иммунной системы, необходимо после консультации с врачом, поскольку большинство из этих препаратов имеют противопоказания и побочные действия.
Помимо приема лекарств, поднять иммунитет поможет также ведение здорового образа жизни:
Кроме того, необходимо выпивать полтора-два литра чистой воды в день из расчета 30 мл на один килограмм веса.
Дело в том, что алкоголь и никотин, равно как хронический недосып, стресс, сидячая работа и питание фастфудом ослабляют работу иммунной системы, препятствуя обнаружению вредоносных микроорганизмов и выработке антител. В то время как регулярные умеренные физические нагрузки, полноценный сон, употребление здоровых продуктов и сведение к минимуму стрессовых ситуаций стимулируют выработку лимфоцитов, запускающих механизмы иммунного ответа и придают организму сил.
Елена Надей также рекомендовала ни в коем случае не пренебрегать гигиеническими процедурами.
«Не забывайте чистить зубы, часто мыть руки. На руках вирусы могут существовать несколько часов. А на оконных рамах вирус гриппа может задерживаться до 10 дней! Проветривайте дом в обязательном порядке. Делайте влажную уборку как минимум два раза в неделю. Постарайтесь создать гипоаллергенный быт. В период вирусных инфекций чаще гуляйте с детьми на свежем воздухе», — отметила врач, добавив, что взрослым в период сезонных вспышек инфекционных заболеваний можно принимать эхинацею, и при отсутствии аллергии заваривать чай с медом и имбирем.
Поговорим подробнее о правильном питании, которое поможет поднять иммунитет — ну или, по крайней мере, не будут способствовать его снижению, как, например, продукты, содержащие в своем составе много сахара или жира.
Итак, если вы хотите поднять свой иммунитет, следует ввести в рацион:
Кроме того, большую пользу для иммунитета принесет употребление чая, который содержит аминокислоту L-тианин, способствующую активизации иммунной системы.
Таким образом, своими силами поднять свой иммунитет и поддерживать его в работоспособном состоянии вполне возможно — было бы желание. И ваш организм обязательно скажет вам спасибо!