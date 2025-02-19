«Мороз и солнце, кнут и пряник»: каким получился фильм про Пушкина-рэпера

Posted 19 февраля, 11:02
Published 19 февраля, 11:02
Modified 20 февраля, 08:32
Updated 20 февраля, 08:32
Главным событием февраля для российского кинопроката стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Его начали показывать 14-го числа, после очередной годовщины гибели поэта, и сейчас это самая кассовая картина: даже своего основного конкурента, фильм про Манюню, «Пророк» опережает с большим запасом.
Сложно судить о том, почему публика покупает билеты. Выбор в российских кинотеатрах в последние годы неширокий, а это дает шансы на успех в том числе и не самым лучшим отечественным картинам. Однако явный плюс «Пророка» — участие в нем как исполнителя главной роли Юры Борисова, знаменитости мирового уровня благодаря картине «Анора». Когда «Пророк» уже был снят, Юру номинировали на «Оскар» — и теперь это наверняка помогает фильму набирать кассу.
Снял «Пророка» Феликс Умаров, которому всего 31 год. В активе этого режиссера прежде были всего 2 проекта — короткометражка без диалогов «Эдем» и сериал о провинциальном футболе «Домашнее поле», показ которого остался практически незамеченным. Таким образом, Умаров впервые занялся полнометражным кино. Это чувствуется по свежей и даже хулиганской подаче материала: ведь главный герой фильма, «солнце русской поэзии», оказывается рэпером.
Тех зрителей, которые не любят спойлеры, такой поворот может застать врасплох. Конечно, в XIX веке никакого рэпа не было, и, придя на фильм о Пушкине, рассчитываешь увидеть байопик классического типа (хорошо, если не слишком скучный). Однако «Пророк», начиная вполне ожидаемо (Царскосельский лицей, подростковая дуэль, ожидание приезда Державина), минут через 10 начинает удивлять: спор с преподавателем перерастает в баттл, а дальше в таком же стиле Пушкин спорит с царем и Бенкендорфом, удивляет дам на светских вечерах и спорит с другом Пущиным.
Чтобы принять это, зритель должен, во-первых, немного привыкнуть. А во-вторых, дождаться того момента, когда Пушкина-подростка (17-летнего Кая Гетца, игравшего в «Пищеблоке» и «Оффлайне») сменит взрослый Пушкин в исполнении Юры Борисова — уверенно ведущий себя в кадре и готовый читать рэп в том числе на свои стихи.
Надо отдать должное режиссеру и сценаристу: они не замахнулись на полное «потрясение основ» и не стали придумывать своему герою новую биографию, более удобную для воплощения на экране. В фильме перед нами предстает тот самый Пушкин — бессарабский ссыльный, единомышленник декабристов, составитель «донжуанского списка», нежный возлюбленный Натали Гончаровой и жертва своей африканской ревности.
Даже самый въедливый всезнайка не обвинит авторов в серьезных ошибках или в больших упрощениях. Напротив: написавшие сценарий Василий Зоркий и Андрей Курганов явно изучали литературу, видели пушкинские рисунки, постарались разобраться в стихах своего героя. Кстати, с экрана звучит исключительно гражданская лирика с критикой власти: ни любовная поэзия, ни поздние стихотворения вроде «Клеветникам России» авторов «Пророка» не заинтересовали. «Мороз и солнце, кнут и пряник» (если цитировать материалы баттла Пушкина с Николаем I и графом Бенкендорфом) — основные темы картины.
С Борисовым «Пророку», безусловно, повезло. Борисову с «Пророком» тоже: эта картина явно укрепит его славу внутри России (за пределами страны фильм, конечно, не заметят) и расширит иконографию, благо гримеры сделали актера в соответствии с историческими реалиями кудрявым. Лепить Юре негроидную внешность не стали, и это тоже большой плюс (тут вспоминается история Брэдли Купера, раскритикованного за нарочито семитский нос в фильме «Маэстро»). Можно предположить, что теперь широкая публика запомнит Пушкина именно таким — молодым, ясноглазым, открытым для современных веяний.
Среди остальных актеров выделяются Роман Васильев в роли Константина Данзаса, Флориан Десбьендра в роли Жоржа Дантеса, две красавицы Алена Долголенко и Аня Чиповская, которые сыграли Наталью Гончарову и Елизавету Воронцову соответственно. Появляется на экране и Светлана Ходченкова, но совсем ненадолго: играть кого-то из «донжуанского списка» для нее поздновато, а характерных женских ролей в фильме практически нет.
Итог можно сформулировать так: «Пророк» — фильм, который не стыдно смотреть (если не считать самой первой сцены). Людям, предпочитающим максимальный традиционализм в обращении с классикой, идти на сеанс, наверное, не стоит, но и остальных будет достаточно, чтобы обеспечить картине отличную кассу.