«Мороз и солнце, кнут и пряник»: каким получился фильм про Пушкина-рэпера

Тех зрителей, которые не любят спойлеры, такой поворот может застать врасплох. Конечно, в XIX веке никакого рэпа не было, и, придя на фильм о Пушкине, рассчитываешь увидеть байопик классического типа (хорошо, если не слишком скучный). Однако «Пророк», начиная вполне ожидаемо (Царскосельский лицей, подростковая дуэль, ожидание приезда Державина), минут через 10 начинает удивлять: спор с преподавателем перерастает в баттл, а дальше в таком же стиле Пушкин спорит с царем и Бенкендорфом, удивляет дам на светских вечерах и спорит с другом Пущиным.