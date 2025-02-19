«Максимальный комфорт»: омский цирк отказался от кресел

Posted 19 февраля, 08:40
Published 19 февраля, 08:40
Modified 19 февраля, 08:46
Updated 19 февраля, 08:46
Омский цирк на время остался без кресел — все 1 565 мест были демонтированы. Те кресла пришли в негодность: обивка из дешевых материалов быстро износилась, и они стали неудобными для зрителей. Вместо них омичи скоро получат новые комфортные кресла из красного бархата с ортопедической основой, которые заменят старые, установленные еще в 2016 году. На каждом сиденье будет логотип омского цирка.
В здании в этом году были проведены не менее важные работы: установили систему вентиляции и кондиционирования, обновили электросети, улучшили закулисье и даже поставили новое световое оборудование.
В пресс-службе сообщили, что ремонт кресел идет полным ходом, и цирк будет готов встретить зрителей в апреле. Открытие сезона начнется с традиционного детского фестиваля. Ранее стало известно, что для строительства школы в омском селе Одесское ищут подрядчика.