gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:40

Published 19 февраля, 08:40

Modified 19 февраля, 08:46

Updated 19 февраля, 08:46

Спустя 8 лет после ремонта омский цирк остался без всех кресел

«Максимальный комфорт»: омский цирк отказался от кресел

19 февраля 2025, 08:40
Фото: Пресс-служба омского цирка.

Спустя 8 лет после ремонта омский цирк остался без всех кресел

Обновления произошло после неудачного капитального ремонта.

Омский цирк на время остался без кресел — все 1 565 мест были демонтированы. Те кресла пришли в негодность: обивка из дешевых материалов быстро износилась, и они стали неудобными для зрителей. Вместо них омичи скоро получат новые комфортные кресла из красного бархата с ортопедической основой, которые заменят старые, установленные еще в 2016 году. На каждом сиденье будет логотип омского цирка.

Администрация цирка успокаивает: зрителей ждет приятный сюрприз.
Администрация цирка успокаивает: зрителей ждет приятный сюрприз.
Администрация цирка успокаивает: зрителей ждет приятный сюрприз.. Фото: Пресс-служба омского цирка

В здании в этом году были проведены не менее важные работы: установили систему вентиляции и кондиционирования, обновили электросети, улучшили закулисье и даже поставили новое световое оборудование.

В пресс-службе сообщили, что ремонт кресел идет полным ходом, и цирк будет готов встретить зрителей в апреле. Открытие сезона начнется с традиционного детского фестиваля. Ранее стало известно, что для строительства школы в омском селе Одесское ищут подрядчика.

Теперь окончательно: в Омске переименовали «Музей» в «Поликлинику»
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Ремонт#Омск#Обновление#Цирк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика