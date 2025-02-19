«Максимальный комфорт»: омский цирк отказался от кресел

Омский цирк на время остался без кресел — все 1 565 мест были демонтированы. Те кресла пришли в негодность: обивка из дешевых материалов быстро износилась, и они стали неудобными для зрителей. Вместо них омичи скоро получат новые комфортные кресла из красного бархата с ортопедической основой, которые заменят старые, установленные еще в 2016 году. На каждом сиденье будет логотип омского цирка.