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Posted 19 февраля, 07:47

Published 19 февраля, 07:47

Modified 19 февраля, 07:49

Updated 19 февраля, 07:49

Дамир Шарипзянов

Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал о самой необдуманной покупке в своей жизни

19 февраля 2025, 07:47
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Защитник рассказал, что обычно тратит деньги обдуманно, но иногда бывают исключения.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, какую самую необдуманную покупку он делал в своей жизни. По словам защитника, он старается обдумывать свои покупки, но иногда случаются исключения.

«Наверное, самая необдуманная покупка — сумка известного люксового бренда. В последний год в Америке я купил ее перед отъездом. Давно ее хотел, но за все это время я ее раз 10 использовал. Не очень комфортной она оказалась. Сейчас просто лежит как сувенир. Продавать или отдавать не охота, пусть будет. На тот момент она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное», — передает слова Шарипзянова Legalbet.

Напомним, что 29-летний капитан омского хоккейного клуба выступал за «Оуэн Саунд Аттак», «Онтарио Рейн» и «Манчестер Монархс» в период с 2013 по 2017 год. За «Авангард» Дамир играет с сезона 2020/2021.

Несколько дней назад в «Авангарде» рассказали о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым. 29-летний защитник останется в Омске еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030.

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