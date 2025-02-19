Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал о самой необдуманной покупке в своей жизни

Posted 19 февраля, 07:47
Published 19 февраля, 07:47
Modified 19 февраля, 07:49
Updated 19 февраля, 07:49
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, какую самую необдуманную покупку он делал в своей жизни. По словам защитника, он старается обдумывать свои покупки, но иногда случаются исключения.
«Наверное, самая необдуманная покупка — сумка известного люксового бренда. В последний год в Америке я купил ее перед отъездом. Давно ее хотел, но за все это время я ее раз 10 использовал. Не очень комфортной она оказалась. Сейчас просто лежит как сувенир. Продавать или отдавать не охота, пусть будет. На тот момент она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное», — передает слова Шарипзянова Legalbet.
Напомним, что 29-летний капитан омского хоккейного клуба выступал за «Оуэн Саунд Аттак», «Онтарио Рейн» и «Манчестер Монархс» в период с 2013 по 2017 год. За «Авангард» Дамир играет с сезона 2020/2021.
Несколько дней назад в «Авангарде» рассказали о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым. 29-летний защитник останется в Омске еще на пять лет, до окончания сезона 2029/2030.