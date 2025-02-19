Госкорпорация Дом.РФ опровергла слухи о переезде в Омск

Posted 19 февраля, 05:01
Published 19 февраля, 05:01
Modified 19 февраля, 05:20
Updated 19 февраля, 05:20
Госкорпорация Дом.РФ опровергла информацию о возможном переезде своего головного офиса в Омск, заявив, что такие планы не рассматриваются.
Накануне депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко сообщил, что ДОМ.РФ может переехать в Омск. Строительство головного офиса, по информации "РИА Новости", оценивается в 4,5 млрд рублей.
"Планируется 2100 рабочих мест. Главная цель масштабного перемещения корпоративной верхушки - рост налоговых поступлений в местные бюджеты и развитие регионов", - сообщил парламентарий.
Однако в скором времени появилось опровержение о переезде госкорпорации в наш регион. Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила ТАСС, что правительство региона не располагает данными о таком переезде.
Напомним, ДОМ.РФ активно работает в Омской области. Госкорпорация занимается развитием неиспользуемых федеральных земель и объектов в регионе. Ранее стало известно, что Виталий Хоценко и генеральный директор ДОМ.РФ обсуждали вопросы финансирования Северного обхода Омска.