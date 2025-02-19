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Posted 19 февраля, 05:01

Published 19 февраля, 05:01

Modified 19 февраля, 05:20

Updated 19 февраля, 05:20

Госкорпорация Дом.РФ опровергла слухи о переезде в Омск

Госкорпорация ДОМ.РФ опровергла слухи о переезде в Омск

19 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI. Госкорпорация Дом.РФ опровергла слухи о переезде в Омск
Депутат Игорь Антропенко ранее заявлял, что головной офис может переехать в Омск.

Госкорпорация Дом.РФ опровергла информацию о возможном переезде своего головного офиса в Омск, заявив, что такие планы не рассматриваются.

Накануне депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко сообщил, что ДОМ.РФ может переехать в Омск. Строительство головного офиса, по информации "РИА Новости", оценивается в 4,5 млрд рублей. 

"Планируется 2100 рабочих мест. Главная цель масштабного перемещения корпоративной верхушки - рост налоговых поступлений в местные бюджеты и развитие регионов", - сообщил парламентарий.

Однако в скором времени появилось опровержение о переезде госкорпорации в наш регион. Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила ТАСС, что правительство региона не располагает данными о таком переезде.

Напомним, ДОМ.РФ активно работает в Омской области. Госкорпорация занимается развитием неиспользуемых федеральных земель и объектов в регионе. Ранее стало известно, что Виталий Хоценко и генеральный директор ДОМ.РФ обсуждали вопросы финансирования Северного обхода Омска.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Инфраструктура#Игорь Антропенко#Офис
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