«Газпром нефть» продлила сроки регистрации в турнире «Умножая таланты» для школьников

Posted 19 февраля, 12:30
Published 19 февраля, 12:30
Modified 19 февраля, 12:30
Updated 19 февраля, 12:30
«Газпром нефть» продлила сроки регистрации школьников в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Теперь заявки принимаются до 23 февраля, подавать их могут ученики 8-11 классов на цифровой платформе «Родные города». Организаторы отмечают, за звание победителя или призера конкурса можно получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ.
В Омске всероссийский проект по поиску научных талантов реализует ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Омский НПЗ уже десять лет поддерживает интеллектуальный конкурс для одаренных детей „Умножая таланты“. Дети демонстрируют яркие талантливые решения технологических задач. Современное производство нуждается в молодых талантливых специалистах, а такие проекты помогают сделать шаг в сторону будущей профессии. Самых одаренных конкурсантов ждем в коллективе нашего предприятия», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В рамках турнира будущие специалисты будут решать задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию, а потом защищать их перед экспертами отрасли. Победители регионального этапа в апреле отправятся на финал в Санкт-Петербург.