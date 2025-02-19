Ефимов: В Москве выставлено на продажу право на освоение двух участков в Южном Бутове

Гаман также отметил, что инфраструктура квартала будет расширена за счет зданий коммунально-производственного и общественно-делового назначения, суммарная площадь которых превысит 140 тысяч квадратных метров. В этот план входит создание образовательного комплекса с школой на 900 мест и детским садом на 200 мест, а также многофункционального общественного центра с гостиницей и физкультурно-оздоровительным комплексом, который будет включать плавательный бассейн. Кроме того, на территории появятся объекты коммунального назначения и два судебных участка, встроенные в общую застройку. Также предусмотрены работы по благоустройству и озеленению этого пространства.