Ефимов: В Москве выставлено на продажу право на освоение двух участков в Южном Бутове

Posted 19 февраля, 17:46
Published 19 февраля, 17:46
Modified 19 февраля, 17:48
Updated 19 февраля, 17:48
Заявки будут приниматься до 24 марта, а аукцион запланирован на 1 апреля.
Как отметил Ефимов, город выставил на аукцион возможность заключения договора на развитие территории, которая частично находится в бывшей промышленной зоне «Южное Бутово». Победитель сможет реализовать проект строительства жилого квартала с необходимыми инфраструктурными объектами на предоставленных участках, пишет mos.ru.
Также он подчеркнул, что объем инвестиций в проект превысит 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 1,7 миллиарда рублей. В результате реорганизации участков в Южном Бутове планируется создать более 4000 новых рабочих мест.
Участки находятся в непосредственной близости от станции «Бутово» МЦД-2. Один из них граничит с улицей 2-я Мелитопольская, а другой расположен ближе к Варшавскому шоссе.
Стартовая цена лота составляет 109,6 миллиона рублей, и все заинтересованные лица могут участвовать в торгах. Главное требование — наличие опыта в строительстве капитальных объектов общей площадью не менее 31,96 тысячи квадратных метров за последние пять лет. Участникам потребуется внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на предложенных участках запланировано возведение жилого квартала общей площадью около 180 тысяч квадратных метров. Здесь будут представлены современные квартиры, включая жилье для участников программы реновации и других нужд города.
Гаман также отметил, что инфраструктура квартала будет расширена за счет зданий коммунально-производственного и общественно-делового назначения, суммарная площадь которых превысит 140 тысяч квадратных метров. В этот план входит создание образовательного комплекса с школой на 900 мест и детским садом на 200 мест, а также многофункционального общественного центра с гостиницей и физкультурно-оздоровительным комплексом, который будет включать плавательный бассейн. Кроме того, на территории появятся объекты коммунального назначения и два судебных участка, встроенные в общую застройку. Также предусмотрены работы по благоустройству и озеленению этого пространства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) возросло в 1,6 раза. В настоящее время в Москве осуществляется 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет порядка 4,2 тысячи гектаров. Эти инициативы реализуются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.