Две недели в коме: в Омске умерла студентка, сбитая пьяным водителем во время погони

После аварии ее срочно доставили в больницу, но состояние оказалось критическим — девушка впала в кому. Две недели врачи боролись за ее жизнь, но спасти студентку не удалось. 18 февраля она скончалась. Об этом сообщили «Омск-информу» знакомые семьи погибшей.