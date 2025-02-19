Две недели в коме: в Омске умерла студентка, сбитая пьяным водителем во время погони

Posted 19 февраля, 02:43
Published 19 февраля, 02:43
Modified 19 февраля, 02:48
Updated 19 февраля, 02:48
Трагедия случилась в начале февраля, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Lifan Solano на Пушкинском тракте. 40-летний водитель отказался подчиниться требованиям полиции — не предъявил документы и не вышел из машины. Вместо этого он нажал на газ и попытался скрыться.
Полицейские несколько раз требовали нарушителя остановиться, но он продолжал движение в сторону поселка Большие Поля. Именно там, на одной из дорог, мужчина сбил девушку, которая шла по краю проезжей части.
После аварии ее срочно доставили в больницу, но состояние оказалось критическим — девушка впала в кому. Две недели врачи боролись за ее жизнь, но спасти студентку не удалось. 18 февраля она скончалась. Об этом сообщили «Омск-информу» знакомые семьи погибшей.
Напомним, вчера из-за аварии на «трассе смерти» Тюмень — Омск ограничили движение.