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Posted 19 февраля, 02:43

Published 19 февраля, 02:43

Modified 19 февраля, 02:48

Updated 19 февраля, 02:48

В Омске пьяный водитель сбил 18-летнюю девушку — спустя две недели она умерла

Две недели в коме: в Омске умерла студентка, сбитая пьяным водителем во время погони

19 февраля 2025, 02:43
Фото: 1MI. В Омске пьяный водитель сбил 18-летнюю девушку — спустя две недели она умерла

В Омске скончалась 18-летняя девушка, сбитая пьяным водителем во время погони

Авария произошла в поселке Большие Поля.

Трагедия случилась в начале февраля, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Lifan Solano на Пушкинском тракте. 40-летний водитель отказался подчиниться требованиям полиции — не предъявил документы и не вышел из машины. Вместо этого он нажал на газ и попытался скрыться.

Полицейские несколько раз требовали нарушителя остановиться, но он продолжал движение в сторону поселка Большие Поля. Именно там, на одной из дорог, мужчина сбил девушку, которая шла по краю проезжей части.

После аварии ее срочно доставили в больницу, но состояние оказалось критическим — девушка впала в кому. Две недели врачи боролись за ее жизнь, но спасти студентку не удалось. 18 февраля она скончалась. Об этом сообщили «Омск-информу» знакомые семьи погибшей.

Напомним, вчера из-за аварии на «трассе смерти» Тюмень — Омск ограничили движение.

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП
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#Риана Дязанцева#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Авария#Смерть#Студентка#Пьяный водитель
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