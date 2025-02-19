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Posted 19 февраля, 07:31

Published 19 февраля, 07:31

Modified 19 февраля, 07:33

Updated 19 февраля, 07:33

Олег Гаас справа

Актер из Омска снялся в сериале на ТНТ о покорителях Москвы

19 февраля 2025, 07:31
Фото: ТНТ. Олег Гаас справа
Омский актер сыграл уральского боксера Юрку в комедийном сериале «Телохранители» (16+).

24 февраля на ТНТ выйдет продолжение комедийного сериала «Телохранители» (16+), где главные герои — три боксера из Челябинска, которые стали охранниками эксцентричного адвоката, теперь уже живут в Москве. Одну из главных ролей в сериале сыграет омский 31-летний актер Олег Гаас.

В первом сезоне боксеры, потерявшие место в сборной, случайно начали работать у адвоката в Москве. Во втором сезоне они уже освоились в столице, но им по-прежнему предстоит сталкиваться с опасными и забавными ситуациями. Адвокат продолжит свои громкие дела, а значит, работы у телохранителей будет много. В новом сезоне сюжет углубится в отношения героев, которые стали друг другу ближе.

Омский актер поделился, что помогло ему вжиться в образ. Однажды он стал свидетелем того, как настоящие телохранители приехали охранять адвоката в парикмахерскую.

«Я, конечно, пообщался с охранниками, очень был забавный опыт. Здорово было наблюдать за настоящими телохранителями, манерой их поведения и привычками», — сказал актер.

Гасс добавил, что, будучи родом из провинции, ему не пришлось искать боксеров для вдохновения. По его словам, он сам похож на персонажа. Олег Гаас родом из Нижневартовска, но большую часть своей юности он провел в Омске. Сейчас в этом городе живет его отец, а также лучший друг, которого он старается навещать.

Актер отметил, что у него много ассоциаций, связанных с Омском. В первую очередь, это хоккейный клуб «Авангард». Кроме того, Гаас вспомнил транспортную академию, цирк и кафе «Курочка рядом».

Напомним, ранее Город55 писал, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+) занял первое место в омском кинопрокате.

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#Риана Дязанцева#Кино#Омск#Сериалы#ТНТ
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