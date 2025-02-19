Актер из Омска снялся в сериале на ТНТ о покорителях Москвы

Гасс добавил, что, будучи родом из провинции, ему не пришлось искать боксеров для вдохновения. По его словам, он сам похож на персонажа. Олег Гаас родом из Нижневартовска, но большую часть своей юности он провел в Омске. Сейчас в этом городе живет его отец, а также лучший друг, которого он старается навещать.