Жутко дорогие, но очень милые: каких элитных котят продают в Омской области

Posted 18 февраля, 03:30
Published 18 февраля, 03:30
Modified 18 февраля, 03:30
Updated 18 февраля, 03:30
На популярном сайте объявлений в Омске размещены тысячи предложений о продаже котят различных пород. Разбег цен на четвероногих внушительный: есть котята, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей.
Город55 собрал подборку элитных котят, которых можно найти и забрать себе домой прямо сейчас. В качестве бонуса также показываем, каких домашних животных на «Авито» омичи отдают бесплатно либо за очень символическую плату.
Начнем с самого дорогого котенка в нашей подборке. Это мальчик-бенгалец, которому исполнилось 6 месяцев. Приобрести его можно за 110 тысяч рублей (это цена за право дальнейшего разведения кошек этой породы).
Родители котенка — чистокровные бенгалы, чемпионы многиx выставок. Малыш имеет коричневый окрас: n 24 (розетка на золоте). Заботиться о прививках не придется, все они поставлены.
«Приучен к лотку и когтеточке. Ест сухой и влажный корм, а также мясо. Готов к переезду в новую семью. Очень ласковый и милый котик. Не кастрирован», — отметил продавец.
Чуть дешевле, кстати, можно взять трехмесячную девочку бенгальской породы. Ее окрас — браун, это розетки «в стиле спарбл» (соединение мраморного рисунка с пятнистым). Стоит такой котенок 80 тысяч рублей.
«Очень короткая и блестящая шубa, словнo питон. Прекрасные породные данныe и ласковый нрав. Предлагается в качествe любимцa семьи или в разведениe», — уточнили в объявлении представители профессионального питомника.
В 80 тысяч рублей оценили котенка-девочку абиссинской породы. Эти элегантные кошки имеют средний размер, сильное грациозное тело и длинные стройные лапы. Особенно ценят абиссинцев за их характер и сообразительность.
Выставленный на продажу котенок имеет редкий окрас фавн. Их шерстка теплого розово-бежевого цвета. Кошек абиссинской породы с окрасом фавн иногда сравнивают с маленькими львицами.
В объявлении уточнили, что котенок очень игривый и ласковый, а его родители — высокотитулованные.
Следующие в подборке — очень красивые, с роскошной густой шерстью, котята породы рэгдолл. Заплатить за одного котенка придется 80 тысяч рублей.
«Нежные комочки счастья и позитива — лучшая порода для детей, благодаря своим свойствам расслабляться и обвисать на руках, с абсолютным отсутствием агрессии», — описал котят продавец.
Голубоглазого котенка доставят с полным пакетом документов и всеми необходимыми сделанными по возрасту прививками.
Котята британской породы с окрасом золотая шиншилла не оставят равнодушными практически ни одного человека. Приобрести малышей, которым скоро исполнится три месяца (родились четвероногие 22 ноября 2024 года), можно за 80 тысяч рублей.
«Яркое золотo высшей пробы! Правильные пропорции телa, очень яркая, плюшевая шубка. Девочкa nyl 25, мальчик nyl 11. Котята c документами и c шикарной родословной. Мамa и папа чемпионы», — сообщили в объявлении.
Котята уже приучены к лотку, обладают умным и игривым характером. Для них хотят найти хорошую семью.
Дешевле всех в подборке оказался котенок породы мейн-кун от родителей-чемпионов. У питомца очень редкий окрас — а25 (голубой тикированный). Изначально стоимость котенка была 70 тысяч рублей, однако сейчас его готовы отдать за 35 тысяч. Но разводить котят в таком случае не получится.
Расскажем немного о характере одной из самых крупных пород кошек. Мейн-куны отличаются мощным, мускулистым телом, а также большими и высокими ушами. Такие кошки в целом покладистые, дружелюбные и игривые. Приготовьтесь к тому, что мейн-куны ведут активный образ жизни.
В заключение мы решили посмотреть, каких котов готовы отдать бесплатно либо за минимальную цену. Уверены, что эти пушистые питомцы тоже придутся по сердцу многим.
Рыжему коту по кличке Остин уже 7 месяцев. Автор объявления утверждает, что он «пухляш», «добряк» и «немного бояка», который ждет заботливых родителей. Кот любит погонять игрушки и способен спокойно подружиться с другими животными. Забрать Остина можно бесплатно.
Следующему котенку, которого также отдают бесплатно, всего три месяца. Шустрого и игривого парня зовут Рикки. У малыша отменный аппетит, он приучен к лотку, но первое время может осторожничать на новом месте.
Трехмесячного Грэя в объявлении описывают как «очень тактильного и плюшевого малыша». Его подшерсток имеет голубой оттенок. По характеру котенок — активный и игривый, любопытно наблюдает за всем происходящим. Оценили такого питомца в 100 рублей.
Черный котенок Граф также ищет себе заботливую семью. Домашнему животному исполнилось три месяца. Автор объявления утверждает, что он «ласковый и мурчащий тракторенок, нa рукаx от поглаживания млеет, особенно, когдa гладишь ему животик». Стоимость котенка составляет 100 рублей.
Красивой кошке Ириске с необычным окрасом (бело-рыже-черном) чуть меньше 7 месяцев. В новую семью ее отдают бесплатно. Нежная и добрая кошечка любит посидеть на ручках и ластиться.
Ранее, напомним, Город55 выпускал несколько подборок с дорогими щенками. Больше всего придется отдать за тикап тедди пуделя из Китая. Такой щенок стоит 430 тысяч рублей.