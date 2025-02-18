Жутко дорогие, но очень милые: каких элитных котят продают в Омской области

Дешевле всех в подборке оказался котенок породы мейн-кун от родителей-чемпионов. У питомца очень редкий окрас — а25 (голубой тикированный). Изначально стоимость котенка была 70 тысяч рублей, однако сейчас его готовы отдать за 35 тысяч. Но разводить котят в таком случае не получится.