Женщина из-за профзаболевания взыскала шестизначную сумму с «Омского бекона»

Прокуратура по обращению пострадавшей подала иск о взыскании в пользу работницы компенсации. Суд встал на сторону ведомства. Поэтому «Омскому бекону», в котором 31 января 2025 года сменился директор (должность теперь занимает Денис Налепов), предстоит выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей. За исполнением судебного акта, который пока не вступил в законную силу, проследят сотрудники прокуратуры.