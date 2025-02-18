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Posted 18 февраля, 09:32

Published 18 февраля, 09:32

Modified 18 февраля, 09:34

Updated 18 февраля, 09:34

Женщина из-за профзаболевания взыскала шестизначную сумму с «Омского бекона»

Женщина из-за профзаболевания взыскала шестизначную сумму с «Омского бекона»

18 февраля 2025, 09:32
Фото: 1MI.
На предприятии пострадавшая проработала более 29 лет.

59-летней работнице предприятия «Омский бекон» удалось отсудить крупную сумму в качестве компенсации морального вреда. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что жительница Калачинского района более 29 лет работала на производстве с мясной продукцией. Впоследствии у нее обнаружили профессиональное заболевание — хронический бруцеллез.

Хронический бруцеллез — зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, протекающее свыше шести месяцев. Вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-суставного аппарата.

Прокуратура по обращению пострадавшей подала иск о взыскании в пользу работницы компенсации. Суд встал на сторону ведомства. Поэтому «Омскому бекону», в котором 31 января 2025 года сменился директор (должность теперь занимает Денис Налепов), предстоит выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей. За исполнением судебного акта, который пока не вступил в законную силу, проследят сотрудники прокуратуры.

В Омской области пострадавший на производстве получил компенсацию спустя 24 года
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Прокуратура#Компенсация#Новости#Калачинский район#Заболевания#Омский бекон
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