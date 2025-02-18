Женщина из-за профзаболевания взыскала шестизначную сумму с «Омского бекона»

Posted 18 февраля, 09:32
Published 18 февраля, 09:32
Modified 18 февраля, 09:34
Updated 18 февраля, 09:34
59-летней работнице предприятия «Омский бекон» удалось отсудить крупную сумму в качестве компенсации морального вреда. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что жительница Калачинского района более 29 лет работала на производстве с мясной продукцией. Впоследствии у нее обнаружили профессиональное заболевание — хронический бруцеллез.
Хронический бруцеллез — зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, протекающее свыше шести месяцев. Вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-суставного аппарата.
Прокуратура по обращению пострадавшей подала иск о взыскании в пользу работницы компенсации. Суд встал на сторону ведомства. Поэтому «Омскому бекону», в котором 31 января 2025 года сменился директор (должность теперь занимает Денис Налепов), предстоит выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей. За исполнением судебного акта, который пока не вступил в законную силу, проследят сотрудники прокуратуры.