Высшая коллегия определилась с новым зампредом Арбитражного суда Омской области

Высшая квалификационная коллегия судей определилась с именем нового заместителя председателя Арбитражного суда Омской области. На заседании, состоявшемся вчера, 17 февраля, рекомендацию получил Андрей Потапов, который сейчас работает в Арбитражном суде Кемеровской области. Он руководит судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.