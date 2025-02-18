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Posted 18 февраля, 10:57

Published 18 февраля, 10:57

Modified 18 февраля, 10:59

Updated 18 февраля, 10:59

Высшая коллегия одобрила нового зампреда Арбитражного суда Омской области

Высшая коллегия определилась с новым зампредом Арбитражного суда Омской области

18 февраля 2025, 10:57
Фото: 1MI.

Высшая коллегия одобрила нового зампреда Арбитражного суда Омской области

Пост займет Андрей Потапов из Кузбасса.

Высшая квалификационная коллегия судей определилась с именем нового заместителя председателя Арбитражного суда Омской области. На заседании, состоявшемся вчера, 17 февраля, рекомендацию получил Андрей Потапов, который сейчас работает в Арбитражном суде Кемеровской области. Он руководит судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Окончательное решение в этой ситуации примет президент страны: именно он назначает судей и руководителей судебных органов своими указами.

Напомним: пост председателя в Арбитражном суде Омской области сейчас занимает Евгений Поликарпов.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Арбитражный суд#Новости#Назначения
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