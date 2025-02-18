Высшая коллегия определилась с новым зампредом Арбитражного суда Омской области

Posted 18 февраля, 10:57
Published 18 февраля, 10:57
Modified 18 февраля, 10:59
Updated 18 февраля, 10:59
Высшая квалификационная коллегия судей определилась с именем нового заместителя председателя Арбитражного суда Омской области. На заседании, состоявшемся вчера, 17 февраля, рекомендацию получил Андрей Потапов, который сейчас работает в Арбитражном суде Кемеровской области. Он руководит судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Окончательное решение в этой ситуации примет президент страны: именно он назначает судей и руководителей судебных органов своими указами.
Напомним: пост председателя в Арбитражном суде Омской области сейчас занимает Евгений Поликарпов.