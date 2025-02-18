Не проехать: из-за страшной аварии на «трассе смерти» Тюмень—Омск ограничили движение

Posted 18 февраля, 07:09
Published 18 февраля, 07:09
Modified 18 февраля, 07:24
Updated 18 февраля, 07:24
В Госавтоинспекция Тюменской области сообщили, что на 341 километре федеральной трассы «Тюмень-Омск» в Абатском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов.
Водитель выехал на «встречку», после чего произошло столкновение. В результате аварии один из водителей получил травмы и оказался зажат в деформированной кабине.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции делают все возможное, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге, несмотря на ограничение движения в районе аварии.
Ранее стало известно, что на этой же трассе, в районе 507 километра, водитель иномарки насмерть столкнулся с «ГАЗелью».