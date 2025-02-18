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Posted 18 февраля, 07:09

Published 18 февраля, 07:09

Modified 18 февраля, 07:24

Updated 18 февраля, 07:24

Из-за аварии на «трассе смерти» Тюмень — Омск ограничили движение

Не проехать: из-за страшной аварии на «трассе смерти» Тюмень—Омск ограничили движение

18 февраля 2025, 07:09
Фото: 1MI. Из-за аварии на «трассе смерти» Тюмень — Омск ограничили движение
На 341 километре автодороги в Абатском районе столкнулись большегрузы.

В Госавтоинспекция Тюменской области сообщили, что на 341 километре федеральной трассы «Тюмень-Омск» в Абатском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Водитель выехал на «встречку», после чего произошло столкновение. В результате аварии один из водителей получил травмы и оказался зажат в деформированной кабине.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции делают все возможное, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге, несмотря на ограничение движения в районе аварии.

Ранее стало известно, что на этой же трассе, в районе 507 километра, водитель иномарки насмерть столкнулся с «ГАЗелью».

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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Авария#Тюмень#Трасса смерти#Экстренные службы
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