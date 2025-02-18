«Врагов корежит»: губернатор Омской области ответил на обвинения от СБУ

Posted 18 февраля, 03:28
Published 18 февраля, 03:28
Modified 18 февраля, 04:11
Updated 18 февраля, 04:11
Губернатор Омской области заявил ТАСС, что регион продолжит и даже увеличит поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. Так он прокомментировал новые обвинения, которые против него заочно выдвинула Служба безопасности Украины.
Украинская сторона обвиняет Хоценко в том, что он якобы финансирует действия, направленные на изменение границ Украины и свержение власти. В качестве примера приводят передачу гуманитарной помощи российским бойцам.
Сам Хоценко на эти обвинения реагировать не стал и заявил, что продолжит оказывать помощь военным.
«Меня не интересуют заявления киевского режима в мой адрес. Мы помогали и будем еще активнее помогать нашим бойцам. Значит, все правильно делаем, раз врагов так корежит», — сказал губернатор.
Напомним, с июня 2022 года Виталий Хоценко находился в ДНР, где возглавлял правительство. В Омскую область он прибыл в 2023 году. Ранее Город55 писал, какие медицинские объекты откроют в регионе для участников СВО.