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Posted 18 февраля, 03:28

Published 18 февраля, 03:28

Modified 18 февраля, 04:11

Updated 18 февраля, 04:11

Губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил на обвинения СБУ

«Врагов корежит»: губернатор Омской области ответил на обвинения от СБУ

18 февраля 2025, 03:28
Фото: 1MI. Губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил на обвинения СБУ

Губернатор Омской области усилит помощь российских бойцов после обвинений от СБУ

СБУ уже предъявляла заочно обвинения Виталию Хоценко.

Губернатор Омской области заявил ТАСС, что регион продолжит и даже увеличит поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. Так он прокомментировал новые обвинения, которые против него заочно выдвинула Служба безопасности Украины.

Украинская сторона обвиняет Хоценко в том, что он якобы финансирует действия, направленные на изменение границ Украины и свержение власти. В качестве примера приводят передачу гуманитарной помощи российским бойцам.

Сам Хоценко на эти обвинения реагировать не стал и заявил, что продолжит оказывать помощь военным.

«Меня не интересуют заявления киевского режима в мой адрес. Мы помогали и будем еще активнее помогать нашим бойцам. Значит, все правильно делаем, раз врагов так корежит», — сказал губернатор.

Напомним, с июня 2022 года Виталий Хоценко находился в ДНР, где возглавлял правительство. В Омскую область он прибыл в 2023 году. Ранее Город55 писал, какие медицинские объекты откроют в регионе для участников СВО.

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#Риана Дязанцева#Омск#Губернатор#Гуманитарная помощь#Виталий Хоценко#Участники СВО
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