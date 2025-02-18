В январе 2025 года омичам стало дешевле отдыхать за границей

Согласно данным Омскстата, в январе снизились цены на туры в различные страны. Например, отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подешевел на 13,8%, поездки в страны Средней Азии — на 12,1%, а в Турцию — на 6,7%. Цены на отдых в странах Закавказья также снизились на 4,5%, а на поездки в Юго-Восточную Азию — на 2,7%. Кроме того, поехать в Беларусь стало дешевле на 0,8%.