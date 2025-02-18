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Posted 18 февраля, 04:25

Published 18 февраля, 04:25

Modified 18 февраля, 04:29

Updated 18 февраля, 04:29

Омичам стало выгоднее отдыхать в ОА, Турции и Средней Азии

В январе 2025 года омичам стало дешевле отдыхать за границей

18 февраля 2025, 04:25
Фото: 1MI. Омичам стало выгоднее отдыхать в ОА, Турции и Средней Азии

Стало известно, где омичам выгоднее отдыхать за границей

Отдых подешевел на десятки процентов.

Согласно данным Омскстата, в январе снизились цены на туры в различные страны. Например, отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подешевел на 13,8%, поездки в страны Средней Азии — на 12,1%, а в Турцию — на 6,7%. Цены на отдых в странах Закавказья также снизились на 4,5%, а на поездки в Юго-Восточную Азию — на 2,7%. Кроме того, поехать в Беларусь стало дешевле на 0,8%.

Данные о приросте и снижении потребительских цен на услуги
Данные о приросте и снижении потребительских цен на услуги. Фото: Омскстат

Снизились цены на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования. В частности, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда стал дешевле на 6%, а в купейном вагоне скорого фирменного поезда — на 3,8%.

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#Риана Дязанцева#Туризм#Омск#Цены#Поезд#Путешествие#Проезд
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