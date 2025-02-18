В тандеме с известным сомелье. В Омске откроется новый ресторан с летником на крыше

Подробностями нового проекта «Белла, красное» поделились в телеграм-канале «Омск путеводитель». Известно, что ресторан займет два уровня, в нем будет веранда и летник на крыше, где, кстати, остался фонтан от прошлого проекта — «Города мастеров Вадима Батурина». О его продаже Город55 рассказывал еще в октябре 2021 года.