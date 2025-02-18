В тандеме с известным сомелье. В Омске откроется новый ресторан с летником на крыше

Posted 18 февраля, 06:13
Published 18 февраля, 06:13
Modified 18 февраля, 06:15
Updated 18 февраля, 06:15
В бизнес-центре «Гостиный двор», который находится на проспекте Карла Маркса, 32, должен открыться ресторан под названием «Белла, красное». Проектом занимается команда, которая уже открыла в центре Омска винный бар «Саша, белое». Среди них — владелец компании «Братья Грин» Евгений Зинченко и экс-хозяйка Berlin Kaffee Анастасия Фадеева.
Подробностями нового проекта «Белла, красное» поделились в телеграм-канале «Омск путеводитель». Известно, что ресторан займет два уровня, в нем будет веранда и летник на крыше, где, кстати, остался фонтан от прошлого проекта — «Города мастеров Вадима Батурина». О его продаже Город55 рассказывал еще в октябре 2021 года.
Фишками ресторана также станут открытая кухня, большой контактный бар и вкусная комната с продажей ассортимента на вынос. К проекту привлекли омского сомелье Анжея Дворецкого.
Это не единственное заведение, которое скоро хотят открыть в Омске. На Карла Маркса также запустят мясной ресторан «PRОЖАРКА».