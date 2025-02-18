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Posted 18 февраля, 06:13

Published 18 февраля, 06:13

Modified 18 февраля, 06:15

Updated 18 февраля, 06:15

Новое заведение разместится в БЦ «Гостиный двор»

В тандеме с известным сомелье. В Омске откроется новый ресторан с летником на крыше

18 февраля 2025, 06:13
Фото: «Яндекс Карты». Новое заведение разместится в БЦ «Гостиный двор»

В омском бизнес-центре «Гостиный двор» откроется ресторан с летником на крыше

Появились новые подробности о гастрономическом проекте под названием «Белла, красное». Локация пустовала после закрытия ресторана Вадима Батурина.

В бизнес-центре «Гостиный двор», который находится на проспекте Карла Маркса, 32, должен открыться ресторан под названием «Белла, красное». Проектом занимается команда, которая уже открыла в центре Омска винный бар «Саша, белое». Среди них — владелец компании «Братья Грин» Евгений Зинченко и экс-хозяйка Berlin Kaffee Анастасия Фадеева.

Подробностями нового проекта «Белла, красное» поделились в телеграм-канале «Омск путеводитель». Известно, что ресторан займет два уровня, в нем будет веранда и летник на крыше, где, кстати, остался фонтан от прошлого проекта — «Города мастеров Вадима Батурина». О его продаже Город55 рассказывал еще в октябре 2021 года.

Фишками ресторана также станут открытая кухня, большой контактный бар и вкусная комната с продажей ассортимента на вынос. К проекту привлекли омского сомелье Анжея Дворецкого.

Это не единственное заведение, которое скоро хотят открыть в Омске. На Карла Маркса также запустят мясной ресторан «PRОЖАРКА».

Стало известно, что омский ресторан SKOPIN скоро переедет на новое место
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Ресторан#Новости#Крыша
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