В совете директоров омского аэропорта появятся 2 новых члена

Posted 18 февраля, 11:34
Published 18 февраля, 11:34
Modified 18 февраля, 11:36
Updated 18 февраля, 11:36
Состав совета директоров омского аэропорта имени Карбышева в ближайшее время должен измениться. Из официального сообщения за подписью директора предприятия Олега Селиверстова следует, что акционерам на ближайшем годовом собрании предложат выбрать новых членов совета.
В списке 9 имен, и все это представители региональных властей. 7 из них уже сейчас заседают в совете директоров. В частности, в сообщении упоминаются первые заместители председателя областного правительства Дмитрий Ушаков и Рустам Мингазов, простой заместитель губернатора Динар Курманов, первый заместитель министра финансов Юрий Наделяев, первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Александр Матненко, сотрудница минстроя Светлана Бактызина, депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев.
Кроме того, в совете появятся 2 новых члена. Это министр транспорта Андрей Хафизов и заместитель министра экономического развития Кирилл Самодинский, назначенные в ноябре и марте 2024 года соответственно. Самодинский должен сменить еще одного замминистра Константина Чуловского, а Хафизов — своего первого заместителя Дмитрия Пестрякова.
Выборы членов совета директоров пройдут на собрании акционеров. Напомним: основным учредителем ОАО «Омский аэропорт» является министерство имущественных отношений Омской области, а значит, с выборами не связана никакая интрига. В предыдущий раз, в феврале 2024 года, новыми членами совета стали Рустам Мингазов и Константин Чуловский.