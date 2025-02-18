В совете директоров омского аэропорта появятся 2 новых члена

В списке 9 имен, и все это представители региональных властей. 7 из них уже сейчас заседают в совете директоров. В частности, в сообщении упоминаются первые заместители председателя областного правительства Дмитрий Ушаков и Рустам Мингазов, простой заместитель губернатора Динар Курманов, первый заместитель министра финансов Юрий Наделяев, первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Александр Матненко, сотрудница минстроя Светлана Бактызина, депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев.