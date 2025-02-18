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Posted 18 февраля, 08:40

Published 18 февраля, 08:40

Modified 18 февраля, 08:42

Updated 18 февраля, 08:42

Из Омска в Радоницу запустят транспорт до кладбищ

В родительский день для омичей организуют дополнительные автобусы до кладбищ

18 февраля 2025, 08:40
Фото: 1MI. Из Омска в Радоницу запустят транспорт до кладбищ
В городской администрации уже определили дни, когда это произойдет, а также план подготовки ко Дню поминовения усопших.

В Омске началась подготовка ко Дню поминовения усопших, известному также как Радоница и родительский день. На сайте городской администрации появился проект постановления с планом мероприятий. Его предстоит подписать мэру Сергею Шелесту.

В 2025 году Радоница выпала на 29 апреля. В этот день, а также в выходные — 26 и 27 апреля, омичей до кладбищ будут возить дополнительные автобусы. Предусмотрено восемь направлений:

Направления автобусов до кладбищ в Омске
Направления автобусов до кладбищ в Омске. Фото: Официальный сайт администрации Омска

Помимо организации транспортного обслуживания, согласно проекту постановления, до 26 апреля необходимо убрать территории, которые прилегают к кладбищам, и выполнить санитарную очистку самих кладбищ. С 25 апреля по 2 мая — организовать торговлю ритуальными товарами возле кладбищ. В Родительский день, 29 апреля, на погостах будут дежурить полиция, народные дружины и скорая.

Точное расписание рейсов до кладбищ станет известно позднее.

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#Юлия Истомина#Омск#Автобус#Кладбище#Новости#Родительский день#Радоница
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