В родительский день для омичей организуют дополнительные автобусы до кладбищ

Posted 18 февраля, 08:40
Published 18 февраля, 08:40
Modified 18 февраля, 08:42
Updated 18 февраля, 08:42
В Омске началась подготовка ко Дню поминовения усопших, известному также как Радоница и родительский день. На сайте городской администрации появился проект постановления с планом мероприятий. Его предстоит подписать мэру Сергею Шелесту.
В 2025 году Радоница выпала на 29 апреля. В этот день, а также в выходные — 26 и 27 апреля, омичей до кладбищ будут возить дополнительные автобусы. Предусмотрено восемь направлений:
Помимо организации транспортного обслуживания, согласно проекту постановления, до 26 апреля необходимо убрать территории, которые прилегают к кладбищам, и выполнить санитарную очистку самих кладбищ. С 25 апреля по 2 мая — организовать торговлю ритуальными товарами возле кладбищ. В Родительский день, 29 апреля, на погостах будут дежурить полиция, народные дружины и скорая.
Точное расписание рейсов до кладбищ станет известно позднее.