Ищут подрядчика: к 2027 году в омском селе Одесское хотят построить школу за 1,3 млрд

«Омскоблстройзаказчик» снова начал поиски подрядчика, который займется строительством школы на 550 мест в селе Одесское Омской области. На этот раз начальная цена контракта оказалась меньше на 2 млн рублей и составила 1,309 млрд рублей. 10% от этой суммы застройщик получит в виде аванса.