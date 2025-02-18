Ищут подрядчика: к 2027 году в омском селе Одесское хотят построить школу за 1,3 млрд

Posted 18 февраля, 14:08
Published 18 февраля, 14:08
Modified 19 февраля, 07:44
Updated 19 февраля, 07:44
«Омскоблстройзаказчик» снова начал поиски подрядчика, который займется строительством школы на 550 мест в селе Одесское Омской области. На этот раз начальная цена контракта оказалась меньше на 2 млн рублей и составила 1,309 млрд рублей. 10% от этой суммы застройщик получит в виде аванса.
Сейчас аукцион находится на стадии подачи заявок, этот этап завершится 26 февраля. Победившей компании будет необходимо возвести здание до 20 февраля 2027 года.
Напомним, что первые поиски застройщика начались в конце 2024 года, однако в январе аукцион внезапно отменили, объяснив это «уточнением условий аукционных процедур в части авансирования работ по реализации проекта».