В Омской области пропали мама с маленьким сыном

Posted 18 февраля, 08:45
Published 18 февраля, 08:45
Modified 18 февраля, 08:51
Updated 18 февраля, 08:51
Поисковый отряд «Доброспас-Омск» поделился информацией о том, что в Омской области пропали мать с сыном. 17 февраля 35-летняя женщина вышла со своим ребенком из дома в Любинском поселке, а обратно они не вернулись. Где они находятся, их родные не знают.
Приметы Ольги: на вид 35 лет, рост 165–170 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в синюю зимнюю куртку и черные зимние ботинки.
Приметы мальчика: на вид четыре года, среднего телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку с желтыми вставками, зимние черные штаны и ботинки.
Волонтеры напомнили контактные номера, по которым можно передать имеющуюся информацию о пропавших: 8–999–470–10–08, 8–999–453–77–10 или 02 (102).