В Омской области пропали мама с маленьким сыном

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» поделился информацией о том, что в Омской области пропали мать с сыном. 17 февраля 35-летняя женщина вышла со своим ребенком из дома в Любинском поселке, а обратно они не вернулись. Где они находятся, их родные не знают.