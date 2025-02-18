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Posted 18 февраля, 08:45

Published 18 февраля, 08:45

Modified 18 февраля, 08:51

Updated 18 февраля, 08:51

В Омской области пропали мама с маленьким сыном

В Омской области пропали мама с маленьким сыном

18 февраля 2025, 08:45
Фото: gorod55.ru.
Поисками пропавших в Любинском поселке Омской области занимаются волонтеры.

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» поделился информацией о том, что в Омской области пропали мать с сыном. 17 февраля 35-летняя женщина вышла со своим ребенком из дома в Любинском поселке, а обратно они не вернулись. Где они находятся, их родные не знают.

Приметы Ольги: на вид 35 лет, рост 165–170 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в синюю зимнюю куртку и черные зимние ботинки.

Приметы мальчика: на вид четыре года, среднего телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку с желтыми вставками, зимние черные штаны и ботинки.

Волонтеры напомнили контактные номера, по которым можно передать имеющуюся информацию о пропавших: 8–999–470–10–08, 8–999–453–77–10 или 02 (102).

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#Ольга Скворцова#Омск#Пропавший#Поиски#Поиски детей#Поиски человека#Доброспас#ДоброСпас-Омск
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