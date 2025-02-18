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Posted 18 февраля, 09:52

Published 18 февраля, 09:52

Modified 18 февраля, 10:02

Updated 18 февраля, 10:02

В Омской области продолжает распространяться вирус гриппа

В Омской области продолжает распространяться вирус гриппа

18 февраля 2025, 09:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коронавирус
Данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре.

Омский Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости ОРВИ за неделю с 10 по 16 февраля. Показатель составил 62,7 на 10 тысяч человек населения. Это на 26% ниже эпидемического порога.

В регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).

«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — сообщили в ведомстве.

Добавим, что, по информации сайта «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 10 по 16 февраля в Омской области из-за COVID-19 было госпитализировано 19 человек, выздоровело — 12. В целом по стране заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составила 4,49 и снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 8,3%. Умерло за это время 19 человек.

Дети в Омской области тоже продолжают заболевать ОРВИ. В депобре Городу55 сообщили, что на 18 февраля на карантин отправили 81 класс в 31 школе и 75 групп в 46 детских садах.

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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Омск#Роспотребнадзор#Здравоохранение#Дети#ОРВИ#Карантин#Грипп#Госпитализация#Вирусы#COVID-19#Профилактика#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Риновирусы
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