В Омской области продолжает распространяться вирус гриппа

Добавим, что, по информации сайта «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 10 по 16 февраля в Омской области из-за COVID-19 было госпитализировано 19 человек, выздоровело — 12. В целом по стране заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составила 4,49 и снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 8,3%. Умерло за это время 19 человек.