В Омской области продолжает распространяться вирус гриппа

Posted 18 февраля, 09:52
Published 18 февраля, 09:52
Modified 18 февраля, 10:02
Updated 18 февраля, 10:02
Омский Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости ОРВИ за неделю с 10 по 16 февраля. Показатель составил 62,7 на 10 тысяч человек населения. Это на 26% ниже эпидемического порога.
В регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).
«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — сообщили в ведомстве.
Добавим, что, по информации сайта «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 10 по 16 февраля в Омской области из-за COVID-19 было госпитализировано 19 человек, выздоровело — 12. В целом по стране заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составила 4,49 и снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 8,3%. Умерло за это время 19 человек.
Дети в Омской области тоже продолжают заболевать ОРВИ. В депобре Городу55 сообщили, что на 18 февраля на карантин отправили 81 класс в 31 школе и 75 групп в 46 детских садах.