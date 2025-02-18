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Posted 18 февраля, 15:53

Published 18 февраля, 15:53

Modified 18 февраля, 16:30

Updated 18 февраля, 16:30

Омские полицейские задержали подозреваемого в избиении

«Он заслужил»: в Омске задержали мужчину, подозреваемого в избиении сотрудника ПВЗ

18 февраля 2025, 15:53
Фото: 1MI. Омские полицейские задержали подозреваемого в избиении
На допросе мужчина признался, что избил работника из личной неприязни.

Омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении сотрудника пункта выдачи заказов на Космическом проспекте. Выяснилось, что омич уже был ранее судим, а причиной конфликта стала личная неприязнь, возникшая на бытовой почве.

«Он заслужил, я не раскаиваюсь в содеянном», — заявил мужчина во время допроса в участке УМВД.

Напомним, что инцидент произошел в ПВЗ по адресу пр. Космический, 18 в декабре прошлого года. Как сообщил знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

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