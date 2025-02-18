«Он заслужил»: в Омске задержали мужчину, подозреваемого в избиении сотрудника ПВЗ

Напомним, что инцидент произошел в ПВЗ по адресу пр. Космический, 18 в декабре прошлого года. Как сообщил знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.