«Он заслужил»: в Омске задержали мужчину, подозреваемого в избиении сотрудника ПВЗ

Posted 18 февраля, 15:53
Published 18 февраля, 15:53
Modified 18 февраля, 16:30
Updated 18 февраля, 16:30
Омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении сотрудника пункта выдачи заказов на Космическом проспекте. Выяснилось, что омич уже был ранее судим, а причиной конфликта стала личная неприязнь, возникшая на бытовой почве.
«Он заслужил, я не раскаиваюсь в содеянном», — заявил мужчина во время допроса в участке УМВД.
Напомним, что инцидент произошел в ПВЗ по адресу пр. Космический, 18 в декабре прошлого года. Как сообщил знакомый потерпевшего, после нападения он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.