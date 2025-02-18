В Омске за день выросло число школьных классов на карантине

Posted 18 февраля, 10:29
Published 18 февраля, 10:29
Modified 18 февраля, 10:31
Updated 18 февраля, 10:31
Дети в Омской области продолжают болеть ОРВИ. В департаменте образования Городу55 сообщили, что, по данным на 18 февраля, на карантин отправили 81 класс в 31 школе и 75 групп в 46 детских садах.
Для сравнения: еще накануне, 17 февраля, карантин был введен в 74 классах 32 школ и в 62 группах 39 детсадов.
«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напоминают в Роспотребнадзоре.