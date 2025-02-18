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Posted 18 февраля, 10:29

Published 18 февраля, 10:29

Modified 18 февраля, 10:31

Updated 18 февраля, 10:31

В Омске за день выросло число школьных классов на карантине

В Омске за день выросло число школьных классов на карантине

18 февраля 2025, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.
В департаменте образования предоставили свежие данные. Количество болеющих детсадовцев тоже возросло.

Дети в Омской области продолжают болеть ОРВИ. В департаменте образования Городу55 сообщили, что, по данным на 18 февраля, на карантин отправили 81 класс в 31 школе и 75 групп в 46 детских садах.

Для сравнения: еще накануне, 17 февраля, карантин был введен в 74 классах 32 школ и в 62 группах 39 детсадов.

«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напоминают в Роспотребнадзоре.
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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Карантин#Профилактика#Школы#Детские сады#Заболевания
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