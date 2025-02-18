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Posted 18 февраля, 11:16

Published 18 февраля, 11:16

Modified 18 февраля, 11:18

Updated 18 февраля, 11:18

В Омске увеличили дотации на школьное питание детям из малообеспеченных семей

В Омске в 6 раз увеличили дотации на школьное питание детям из малообеспеченных семей

18 февраля 2025, 11:16
Фото: 1MI.

В Омске увеличили дотации на школьное питание детям из малообеспеченных семей

Эта мера коснется также детей из больших семей и сирот.

В Омске увеличились дотации на питание для школьников нескольких категорий. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, эта мера коснется детей из малообеспеченных семей (со средним доходом на каждого меньше полутора прожиточных минимумов), детей из многодетных семей, а также тех, кто остался без попечения родителей.

«Сумма дотации с января текущего года увеличена с 10 до 60 рублей — примерно столько стоит обычный школьный обед, — уточнил мэр. — Доля городского бюджета составит 55 рублей, еще 5 — средства региональной казны. Таким образом, мы убираем имеющийся сегодня дисбаланс».

Напомним: в 2025 году увеличился размер детских пособий. Теперь он составляет 15,2 тысяч рублей, то есть на 1 705 рублей больше, чем раньше.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Школьное питание#Сергей Шелест#Дотации
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