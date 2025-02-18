В Омске в 6 раз увеличили дотации на школьное питание детям из малообеспеченных семей

Posted 18 февраля, 11:16
Published 18 февраля, 11:16
Modified 18 февраля, 11:18
Updated 18 февраля, 11:18
В Омске увеличились дотации на питание для школьников нескольких категорий. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, эта мера коснется детей из малообеспеченных семей (со средним доходом на каждого меньше полутора прожиточных минимумов), детей из многодетных семей, а также тех, кто остался без попечения родителей.
«Сумма дотации с января текущего года увеличена с 10 до 60 рублей — примерно столько стоит обычный школьный обед, — уточнил мэр. — Доля городского бюджета составит 55 рублей, еще 5 — средства региональной казны. Таким образом, мы убираем имеющийся сегодня дисбаланс».
Напомним: в 2025 году увеличился размер детских пособий. Теперь он составляет 15,2 тысяч рублей, то есть на 1 705 рублей больше, чем раньше.