В Омске в 6 раз увеличили дотации на школьное питание детям из малообеспеченных семей

В Омске увеличились дотации на питание для школьников нескольких категорий. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, эта мера коснется детей из малообеспеченных семей (со средним доходом на каждого меньше полутора прожиточных минимумов), детей из многодетных семей, а также тех, кто остался без попечения родителей.