В Омске предполагаемого убийцу московской школьницы оставили в СИЗО еще на месяц

Posted 18 февраля, 11:56
Published 18 февраля, 11:56
Modified 18 февраля, 11:58
Updated 18 февраля, 11:58
Подозреваемому в убийстве 15-летней московской школьницы продлили арест еще на месяц. Об этом Городу55 рассказали сегодня, 18 февраля, в региональном следкоме. При необходимости срок ареста будет вновь продлен, добавили в ведомстве.
Об исчезновении 15-летнего подростка из Москвы стало известно вечером 22 июля: по имеющейся на тот момент информации, девочка ушла из гостиницы, где ее семья снимала номер — в Омск ее родители приехали к родственникам. Тело школьницы обнаружили спустя четыре дня в Иртыше.
41-летнего подозреваемого в убийстве задержали 2 ноября. Мужчина признался в преступлении. Ранее он уже был судим за серию изнасилований и других сексуальных насильственных действий.