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Posted 18 февраля, 11:56

Published 18 февраля, 11:56

Modified 18 февраля, 11:58

Updated 18 февраля, 11:58

Подозреваемого задержали в начале ноября

В Омске предполагаемого убийцу московской школьницы оставили в СИЗО еще на месяц

18 февраля 2025, 11:56
Фото: 1MI. Подозреваемого задержали в начале ноября
В случае необходимости арест будет продлен, сообщили в следственном комитете.

Подозреваемому в убийстве 15-летней московской школьницы продлили арест еще на месяц. Об этом Городу55 рассказали сегодня, 18 февраля, в региональном следкоме. При необходимости срок ареста будет вновь продлен, добавили в ведомстве.

Об исчезновении 15-летнего подростка из Москвы стало известно вечером 22 июля: по имеющейся на тот момент информации, девочка ушла из гостиницы, где ее семья снимала номер — в Омск ее родители приехали к родственникам. Тело школьницы обнаружили спустя четыре дня в Иртыше.

41-летнего подозреваемого в убийстве задержали 2 ноября. Мужчина признался в преступлении. Ранее он уже был судим за серию изнасилований и других сексуальных насильственных действий.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Преступление#Омск#Следственный комитет#Изнасилование#Убийство#Москва#Иртыш#Арест#Школьница
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