В Омске предполагаемого убийцу московской школьницы оставили в СИЗО еще на месяц

Об исчезновении 15-летнего подростка из Москвы стало известно вечером 22 июля: по имеющейся на тот момент информации, девочка ушла из гостиницы, где ее семья снимала номер — в Омск ее родители приехали к родственникам. Тело школьницы обнаружили спустя четыре дня в Иртыше.