В Омске мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи

Posted 18 февраля, 09:07
Published 18 февраля, 09:07
Modified 18 февраля, 09:32
Updated 18 февраля, 09:32
В социальных сетях появилась информация о нападении на сотрудника одного из омских пунктов выдачи заказов. По словам очевидца, инцидент произошел еще в декабре на Космическом проспекте, 18. Но стало известно о нем лишь накануне, 17 февраля.
«Не особо адекватная пара сначала зашла за своим заказом, их обслужили, но ближе к вечеру вернулся мужчина и напал со словами, что за его женщиной подглядывали! Моего друга избили до жуткого состояния, он пролежал в больнице больше недели, и ему зашивали лицо! Участковый сказал, что ничего этому человеку не будет», — написал автор поста.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
В УМВД по Омской области Городу55 сообщили, что правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Напомним, что в начале года в деревне Юрьевка Кормиловского района произошел жуткий инцидент: 19-летняя девушка жестоко избила своего 11-месячного сына, ребенок поступил в больницу с множественными травмами, а сельчанка отправилась в СИЗО.