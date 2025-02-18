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Posted 18 февраля, 09:07

Published 18 февраля, 09:07

Modified 18 февраля, 09:32

Updated 18 февраля, 09:32

В Омске мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи

В Омске мужчина жестоко избил сотрудника пункта выдачи

18 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI.
Инцидент произошел 17 февраля. Момент избиения попал на видео.

В социальных сетях появилась информация о нападении на сотрудника одного из омских пунктов выдачи заказов. По словам очевидца, инцидент произошел еще в декабре на Космическом проспекте, 18. Но стало известно о нем лишь накануне, 17 февраля.

«Не особо адекватная пара сначала зашла за своим заказом, их обслужили, но ближе к вечеру вернулся мужчина и напал со словами, что за его женщиной подглядывали! Моего друга избили до жуткого состояния, он пролежал в больнице больше недели, и ему зашивали лицо! Участковый сказал, что ничего этому человеку не будет», — написал автор поста.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

Момент избиения попал на видео
Момент избиения попал на видео. Фото: Инцидент Омск

В УМВД по Омской области Городу55 сообщили, что правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, что в начале года в деревне Юрьевка Кормиловского района произошел жуткий инцидент: 19-летняя девушка жестоко избила своего 11-месячного сына, ребенок поступил в больницу с множественными травмами, а сельчанка отправилась в СИЗО.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#УМВД#Избиение#Нападение#Видеонаблюдение#Космический проспект
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