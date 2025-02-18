В Омске действующая двухэтажная гостиница возле ТЭЦ подорожала на 2 млн

Posted 18 февраля, 07:50
Published 18 февраля, 07:50
Modified 18 февраля, 07:52
Updated 18 февраля, 07:52
В Омске выставили на продажу двухэтажную гостиницу на улице 10 лет Октября, 219к2 рядом от ТЭЦ. Здание общей площадью 674 кв. м. оценивается в 32 млн рублей, что составляет 47 478 рублей за «квадрат».
Гостиница находится на участке в 20 соток, который полностью огорожен и находится в собственности. Само здание построено в 2004 году и, по словам продавца, находится в отличном состоянии — недавно заменили кровлю, электрику и все коммуникации.
Сообщается, что гостиница продолжает работать, у нее есть постоянная клиентская база и стабильный доход. Для удобства постояльцев в здании оборудована кухня, есть прачечная и банный комплекс.
Продавец отмечают, что здание можно использовать не только как гостиницу — оно подойдет и для медицинского центра, офиса крупной компании или другого бизнеса. На территории много зелени, есть большая парковка, а сам участок позволяет реализовать дополнительные идеи.
Владельцы готовы рассмотреть вариант ипотеки, обмена на квартиру или даже рассрочку платежа. Отметим, по данным 2ГИС, пользователи оценили гостиницу на 4,4 балла.
«Объект продается не для того, чтобы избавиться, просто у наших собственников уже все есть и хочется уже просто отдыхать», — сказано в объявлении.
Напомним, два года назад этот же объект выставляли на продажу, но за 30 миллионов рублей.